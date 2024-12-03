「一帶一路」國家氣象培訓中心成立　謝展寰：攜手應對極端天氣

「一帶一路」國家氣象培訓中心今（3日）成立，香港天文台今午舉行成立儀式，環境及生態局局長謝展寰在儀式上表示，培訓中心旨在通過人才培養，提升各地區的氣候應對能力。他指，香港十分重視有關氣象服務的區域合作，期望與各地區專家攜手應對高影響和極端天氣。



中國氣象局加強與香港天文台協作

中國氣象局副局長熊紹員祝賀培訓中心的成立，並讚揚香港天文台在多個氣象領域所作的貢獻，強調培訓中心將提升更多「一帶一路」地區氣象機構的能力，支持世界氣象組織的全民預警倡議。中國氣象局願意加強與香港天文台的協作，優勢互補，全力支持培訓中心的運行。

世界氣象組織亞洲和西南太平洋區域辦公室主任Ben Churchill指，培訓中心的成立標誌着增強各國應對災害性天氣能力。他感謝香港天文台過去多年為世界氣象組織所作的貢獻，期望培訓中心能提供更多氣象最新發展方面的資訊。

世界氣象組織主席Abdulla Al Mandous強調，培訓中心的成立是推進地區氣象科學和能力建設的重要里程碑，相信其成立有助改善天氣預報和減少災害風險。

台長陳栢緯：有助加強「一帶一路」地區的氣象專業人員能力

香港天文台台長陳栢緯在儀式上表示，天文台多年來一直積極參與為世界各國的氣象人員提供培訓。培訓中心的成立，有助加強「一帶一路」地區的氣象專業人員能力，促進未來氣象合作與技術交流。培訓中心在初期會以虛擬形式提供線上氣象培訓，並會盡量為部分人員提供實體培訓。

建立培訓中心的計劃，是行政長官在2023年施政報告中提出。培訓中心有助提升「一帶一路」地區的氣象人員應對惡劣天氣和抵禦自然災害的能力，並通過與其他國際組織的合作，如與世界氣象組織及國際民用航空組織共同舉辦培訓課程，將培訓擴展至「一帶一路」地區以外的國家。

天文台與斐濟氣象局簽備忘錄加強航空氣象合作

此外，天文台今日與斐濟氣象局今日簽署合作諒解備忘錄，加強航空氣象科技方面的合作和交流，包括交換天氣資料，以及分享臨近預報和預報驗證的經驗。陳栢緯表示，該備忘錄將會推動雙方在航空氣象科技領域進一步合作，並有助於發展支援國際民航飛行的區域和全球天氣服務。

斐濟公共工程、氣象服務和運輸部副秘書長George Faga Tavo指，簽訂該備忘錄將提高斐濟航空氣象預報的準確度和效率，有助追求更安全的全球航空交通。