美國隊長2.0馬俊文不獲減刑　狄志遠：令人誤會23條要加監損觀感

煽動分裂國家罪罪成判囚五年的「第二代美國隊長」馬俊文原定昨日（25日）出獄，消息指因應基本法23條本地立法通過後新修訂的監獄規則，他不獲減刑，要繼續服刑。新思維主席、社福界立法會議員狄志遠今日（26日）向傳媒表示，突然不獲減刑觀感不好，憂令市民誤以為「過咗23條就要加監。」



消息指，涉案男子為外號「第二代美國隊長」30歲的馬俊文。他早前被控今年8月15日至11月22日，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為。（資料圖片）

消息：美國隊長2.0馬俊文不獲減刑 23條立法後首例

為23條立法的《維護國家安全條例》上周六（23日）起生效，其中修訂監獄規則第69條，訂明因危害國家安全罪服刑的人，除非獲懲教署署長信納減刑是不會不利國家安全，否則不獲減刑，為免生疑問，不論該刑罰是否在法例生效之前、當日或之後判處，條款亦適用。消息指，馬俊文在獄中行為良好，早前獲扣減刑期後，原定周一（25日）早上出獄，但因應收緊提早獲釋門檻，要繼續服刑，是23條立法後首例。

新思維主席狄志遠。（資料圖片/黃浩謙攝）

狄志遠：不利社會復和 冀勿矯枉過正

狄志遠認為，馬俊文不獲減刑的做法不利社會復和，擔心會令市民誤以為「過咗23條就會加監啦」，期望政府在不危害國家安全的前題下，可以稍微放寬，勿矯枉過正。

湯家驊。（資料圖片/黃浩謙攝）

懲教署：不設上訴機制 湯家驊：或招司法覆核

懲教署早前表示，不評論個別個案，署長會根據法例賦予的權力，執行有關條文，考慮個案的實際情況，及所有相關因素，包括在囚人士的申述，確保所有個案獲公平處理。就懲教署署長有關的決定，相關法例並沒設上訴機制。

行政會議成員、資深大律師湯家驊接受傳媒訪問時說，法例上周二（19日）通過，上周六（23日）刊憲實施，期間只有四日，認為馬俊文沒有足夠時間應對減刑被拒，如果馬俊文認為懲教署署長決定違反程序公義、不合理，有機會可以申請司法覆核，他建議懲教署應給予機會重新申述。