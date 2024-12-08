千億財赤｜陳茂波稱將檢視政府節流力度　「有無空間再做多啲」

財政司司長陳茂波早前在立法會上指出，預料本財政年度赤字約1,000億元，較原先估算的481億元多。陳茂波今早出席商台節目《政經星期天》時表示，被問到有何策略應對赤字、會否縮減公務員薪酬等，他政府已提出財政整合計劃，節流方面主要削政府部門開支，包括凍結公務員人手、政府部門今年起削減經常性開支1%，今年會檢視力度是否足夠，「有無空間再做多啲」。



陳茂波表示，財政赤字估算達千億，是因為政府收入多方面減少。(資料圖片)

陳茂波解釋赤字估算達千億，是因為政府收入多方面減少，包括息口高，樓價下滑，印花稅收入減少，疫後企業復蘇進展不一，令利得稅減少，但他認為情況屬周期性，政府已提出提出財政整合計劃，採取開源節流措施，節流方面主要削政府部門開支，包括凍結公務員人手、政府部門今年起削減經常性開支1%，今年會檢視力度是否足夠，「有無空間再做多啲」。

陳茂波表示，年初評估今年經濟增長達2.5%至3.5%，目前相信全年經濟增長接近評估的下限水平。他指，利率較預期高及時間長，市民和旅客消費模式轉型，相關行業需時適應，但本港資產市場穩定，內地對經濟大力支持，預期本港經濟穩中向好。

他指，經濟有周期，最重要做好基本盤，例如革新金融，與時並進；同時提升香港競爭力，未來發展八大中心，料創科貢獻會越來越大。至於未來兩、三年政府財政能否達到收支平衡，陳茂波認為，需時三數年才會達到，政府已努力搶企業、搶人才，稱引進的企業帶來上中下游公司，新來港的專才亦投入政府和市場，相信會成為未來的收入來源。

政府發行的基礎建設零售債券，認購額約178.5億元，較目標發行額200億元少。陳茂波表示，毋須擔心今次認購情況，稱政府亦有向機構發債，超額認購達3、4倍，目前市民投資選項多，未來更多有相當多及好質素的公司上市，料投資市場會熱鬧。