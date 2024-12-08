簡樸房｜何永賢：考慮推有獎實名舉報　打擊違規經營劏房

政府就規管劏房展開兩個月的公眾詻詢，房屋局局長何永賢今日（8日）在無綫節目《講清講楚》稱，「簡樸房」推出後，會按情況考慮是否推出有獎實名舉報，以打擊違規經營的劏房，又指會考慮較長的寬限期。政府提出調整公屋和資助出售房屋比例，由「七比三」變為「六比四」，何永賢表示，不會改變公屋3年上樓目標。



房屋局局長何永賢。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府推出「簡樸房」取締不合格劏房，訂下八大標準要求業主或二房東遵守，包括單位面積最少達86呎、樓底最少2.3米、有窗有廁等，違規的建議最高監禁3年及罰30萬，有業主認為「太辣」。

房屋局局長何永賢在無綫節目《講清講楚》解釋，規管籠屋的條例都有監禁罰則，而社會有共識阻嚇力要大。目前劏房單位估算有11萬間，被問會否參考公屋設有獎實名舉報機制，她指，若大眾支持，未來簡樸房可設有獎實名舉報，強調「會聽大家的意見」。

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調高居屋等供應比例 稱3年上公屋目標不變

政府爭取簡樸房條例草案明年通過，預計最快可在明年第四季開展登記制度。她建議登記期連改裝寬限期，最短2年、最長3.5年。被問及現時輪候公屋都要5.5年，應否採取最長年期，令安置「劏房戶」可無縫交接，她表示：「我們見團體的時候，也提出一些建議，大家考慮一個較長的寬限期。始終需要一些時間，處理一些合約的問題、租約的問題，或者找人進行工程。」她估計專業人士認證合標準的「簡樸房」，只須約兩周至1個月。

另外，當局提出公屋及資助出售房屋比例，5年後將調整至六四比，即居屋等數目增加。被問及會否延長公屋輪候時間，改變3年上樓目標？何永賢稱，3年上樓仍然是目標。她表示，如果屋主購置了綠置居，必須交回公屋單位，加上打擊濫用公屋亦會騰出單位，所以會多了回收的公屋單位。