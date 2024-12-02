簡樸房｜議員憂短期公營屋求過於供礙取締　當局稱有一定數量在手

政府推出「簡樸房」取締不合格劏房，訂下八大標準要求業主或二房東遵守，包括單位面積最少達86呎、樓底最少2.3米、有窗有廁等。房屋局局長何永賢今日（2日）在立法會房屋事務委員會上表示未來公營房屋供應充足，「有一定數量在手」，有利於推行「簡樸房」規管制度。不過，香港新方向立法會議員張欣宇對短期公營房屋供應會否供於需求抱疑問，擔心租金可能上漲令住戶難以負擔，最終無家可歸。



香港新方向立法會議員張欣宇對短期公營房屋供應會否供於需求抱疑問，擔心租金可能上漲令住戶難以負擔，最終無家可歸。（立法會直播截圖）

張欣宇憂短期公營房屋求過於供 何永賢：有一定數量在手

本屆政府大幅增加公營房屋供應，連同約3萬個「簡約公屋」在內，未來5年總體公營房屋供應量將達18.9萬伙，較本屆政府上任時的5年期（即 2022-23 至2026-27年度）增加約八成。會上，何永賢引述數據指，公營房屋未來供應充足，「有一定數量在手」，有利於推行「簡樸房」。

張欣宇關注雖然長遠來看公營房屋的有一定供應，但短期內既然要取締劣質劏房，公營房屋的供應量會否仍高於市面需求？他指坊間有人擔心推行「簡樸房」後，總體房屋供應減少，最終推高租金。

財政司副司長黃偉綸預計明年第四季就「簡樸房」制度完成修例。（立法會直播截圖）

財政司副司長黃偉綸預計明年第四季就「簡樸房」制度完成修例後，設12至18個月登記期，且有寬限期，供已登記的分間單位業主改造成合規單位，相信有2至3年時間供準備。

張欣宇希望有機制統籌管理個案，跟進劣質劏房住戶，並冀房屋局在立法諮詢期多落區聽意見。何永賢表示認同，指會加強社工隊資源，及早處理有需要個案。

盧偉國引述傳媒報道指，有居床位寓所的住戶擔憂「簡樸房」規管制度推出後，負擔不了租更貴的單位，且不符合申請公屋要求，提醒當局規管劣質劏房不應讓市民感受「何不食肉糜」的荒誕，床位不一定要被取締。（資料圖片/廖雁雄攝 ）

盧偉國稱床位寓所住戶憂無家可歸 黃偉綸：未提過要取締

早前民政及青年事務局局長麥美娟表示會在《床位寓所條例》的基礎上，按「簡樸房」的要求調整規例，主要是加強樓宇及消防安全，直言絕不容許非法床位，可能會檢控有關個案。

經民聯立法會議員盧偉國引述傳媒報道指，有居床位寓所的住戶擔憂「簡樸房」規管制度推出後，負擔不起租金更貴的單位，且不符合申請公屋要求，提醒當局規管劣質劏房不應讓市民感受「何不食肉糜」的荒誕，床位不一定要被取締。

黃偉綸回應說未提過要取締床位寓所，但始終以安全為重，相關討論可能由下一屆立法會處理。他亦表示民青局若有法規需配合「簡樸房」的要求，相信局方都會適當處理。