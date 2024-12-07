簡樸房｜兩租戶投訴被迫遷業主稱擬改裝　何永賢：規管制度仍諮詢

政府就「簡樸房」規管制度的最終方案，展開約2個月諮詢。房屋局局長何永賢今早（7日）接受電台訪問，表示截至本月初收到2宗投訴，涉及有劏房業主因想改裝而要求現有租戶搬走，她提醒業主，規管制度仍在諮詢階段，方案仍有可能會調整，要待提交立法會的法例草案，以及最後的審批，才是簡樸房的最終訂立標準。

她又指，調研中發現有約四分一的劏房不達標，又形容訂立面積的考慮過程像「社會壓力測試」。



簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（資料圖片/盧翊銘攝）

截至本月初收2宗投訴 提醒業主規管仍處諮詢階段

政府就「簡樸房」規管制度的最終方案，展開約2個月諮詢。房屋局局長何永賢今早在商台節目指，當局截至本月5日收到2宗關於有劏房業主因想改裝、要求現有租戶搬走的投訴，提醒業主要留意簡樸房制度規管仍在諮詢階段，方案仍有可能會調整，要待提交立法會的法例草案，以及最後的審批，才是簡樸房的最終訂立標準。

她表示，有關投訴個案的業主是否違反租管條例，視乎個案詳情，當局過去曾協助租戶，檢控470多宗個案，強調租戶的租住權受到保障，包括業主不能濫收水電費等。

對於有劏房租戶指，規管制度令租戶面臨很多問題，包括業主要求搬走，她表示有需要搬遷的租戶可以聯絡社工隊，社工隊亦會主動接觸租戶，協助如何進行搬遷程序。

另外，按目前法例規定，劏房的規管租賃期開始後60日內，業主需向差餉物業估價署署長提交租賃通知書。何永賢指，署方去年收到的租賃通知書，較2022年上升36%，截至目前已收到4.4萬份租賃通知書，反映收到通知書的上升速度快，或與法庭積極控告有關。署方預計每年抽查1000個劏房提交租賃通知書個案，期望增加阻嚇力。

房屋局局長何永賢今早在商台節目指，當局截至本月5日收到2宗關於有劏房業主因想改裝而要求現有租戶搬走的投訴，提醒業主要留意規管仍在進行諮詢。（資料圖片／梁鵬威攝）

調研揭四分一劏房不達標 訂立面積如「社會壓力測試」

何永賢指，「簡樸房」的面積需不少於8平方米；而顧問在調研中發現，現時約26%的劏房不符合相關標準；在制定標準前，亦曾會見政黨及專業團體等，大部分建議訂在面積不少於7至10平方米。她形容團隊考慮過程像「社會壓力測試」，要考慮制度推行後會構成多少壓力、社會需多少時間消化不合規的劏房，才可以達致逐步取締劏房。

她在港台節目又提及，方案仍有可能會調整，要待提交立法會的法例草案，以及最後的審批，才是簡樸房的最終訂立標準。對於簡樸房的標準如何釐訂，何永賢說，租戶最關注單位面積，現時訂在面積不少於8平方米，約有四分一的單位不符，連同其他要求，約三分一單位需要矯正。至於單位需要有窗戶及獨立廁所，她認為，是人道的標準，居住條件不致太差，不用在廁所煮食，可以較「企理」。