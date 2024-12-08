導航定位錯｜Google：地圖服務如常　料與港GPS情況有關

維港一帶的全球定位系統GPS訊號周五（6日）起受到干擾，至昨日中午才恢復正常。有不少網民反映手機和汽車地圖定位出錯，昨日舉行的「Pokémon GO City Safari」活動亦一度受影響。



理大電機及電子工程系前高級講師周海林表示，一般地圖軟件使用GPS訊號或手機電訊商訊號作導航用途，民用GPS訊號的頻率或會受強力電磁波影響，如巨型LED燈板的開關過程、軍車器材也可引致干擾；手機電訊商訊號則有可能受到水面反射干擾而產生測量誤差。



Google香港回覆《香港01》查詢指，經調查後，Google 地圖服務運作如常，有關事件可能與香港最近發生的 GPS 情況有關。



多名網民反映近一兩日尖沙咀一帶全球定位系統（GPS）失靈，手機、汽車錯定位，身在尖沙咀卻定位至中環。（郭梓謙攝）

GPS訊號可受強力電磁波干擾 如巨型LED燈板開關過程、軍事器材

通訊辦昨日回覆表示，周五（6日）晚約九時半收到有關情況查詢後隨即調查，發現維港一帶曾出現斷斷續續的無線電訊號，對GPS訊號構成干擾，有關無線電訊號持續至周六中午約十二時半消失，GPS訊號接收亦回復正常。

理大電機及電子工程系前高級講師周海林表示，一般地圖軟件使用GPS訊號或手機電訊商訊號作導航用途，他表示，GPS訊號的頻率可以受強力電磁波影響，舉例巨型LED燈板的開關過程、甚至軍事器材也可造成干擾。而民用GPS訊號的頻率因與通訊器材使用的無線電頻率有異，故不受此類器材干擾。

而手機電訊商訊號判斷用家的位置，乃依靠手機訊號發射至基站的時間而作判定，周海林指此類訊號有機會可以受到水面反射干擾而產生測量誤差，但認為此因的可能性不大，「以往個年代會比較多呢啲情況發生，但今時今日科技日益進步，所以都好少呢啲情況」。

有網民曾反映使用Google地圖系統時出現定位有誤，昨日Pokémon GO活動亦是使用Google地圖，周海林表示，如果只有Google的導航服務出現問題，而其他品牌沒有同類情況發生，亦不排除Google地圖軟件出錯的情況。

Google香港回覆《香港01》查詢指，經調查後，Google 地圖服務運作如常，有關事件可能與香港最近發生的 GPS 情況有關。

理大電機及電子工程系前高級講師周海林表示，一般地圖軟件使用GPS訊號或手機電訊商訊號作導航用途。（羅君豪攝）