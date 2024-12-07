GPS定位錯｜通訊辦證周五晚維港一帶曾出現無線電干擾　今午消失

近日有人反映尖沙咀一帶的全球定位系統（GPS）失靈，手機、汽車錯定位，身在尖沙咀卻定位在中環，更一度影響今日（7日）舉行的「Pokémon GO City Safari」活動。通訊辦晚上回覆指，周五（6日）晚上約九時半收到有關查詢後隨即調查，發現維港一帶曾出現斷斷續續的無線電訊號，對GPS訊號構成干擾，有關無線電訊號持續至今日中午約十二時半消失，GPS訊號接收亦回復正常。通訊辦指，正繼續監察GPS訊號的接收情況，至今並無再發現不正常的情況。



通訊事務管理局辦公室12月7日回覆指，周五晚上約九時半收到有關接收全球定位系統訊號受干擾的查詢，隨即進行干擾調查，過程中發現維港一帶曾出現斷斷續續的無線電訊號對GPS訊號構成干擾。（資料圖片 / 江智騫攝）

今日網上有大量貼文，稱維港兩岸、尤其尖沙咀一帶，GPS懷疑失靈，定位不穩定且有錯，甚至人在尖沙咀，定位顯示在中環等情況，事件亦影響到當日舉行的「Pokémon GO City Safari」活動。

GPS訊號接收今日中午約十二時半回復正常 通訊辦會繼續監察

通訊事務管理局辦公室回覆指，周五晚上約九時半收到有關接收全球定位系統訊號受干擾的查詢，隨即進行干擾調查，過程中發現維港一帶曾出現斷斷續續的無線電訊號對GPS訊號構成干擾。有關無線電訊號持續至今中午約十二時半消失，GPS訊號的接收亦回復正常。

通訊辦表示，正繼續監察GPS 訊號的接收情況，至今並無再發現不正常的情況。