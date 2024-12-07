GPS錯定位中環　人車在尖沙咀變過了海　Pokémon GO活動曾受影響

多個網上討論區及駕駛群組有人反映近日尖沙咀一帶的全球定位系統（GPS）失靈，手機、汽車錯定位，身在尖沙咀卻定位在中環，更一度影響今日舉行的「Pokémon GO City Safari」活動，Pokémon GO的開發商Niantic今日下午在X（前稱Twitter）上發文指香港GPS問題影響活動，對事件致歉，並決定延長活動票券有效時間。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱暫未能確定GPS大亂原因，相信是有干擾導致失靈，有機會是太陽風暴等大自然原因，也有機會有人為干擾，但大範圍人為干擾可能軍事級別才能做到，稱GPS失靈或對駕駛者造成影響，若日後有自動駕駛車輛，則有機會造成危險。



多名網民反映近一兩日尖沙咀一帶全球定位系統（GPS）失靈，手機、汽車錯定位，身在尖沙咀卻定位至中環。（郭梓謙攝）

網上大量貼文稱處尖沙咀一帶定位卻顯示在中環

網上今日有大量貼文，稱維港兩岸、尤其尖沙咀一帶，GPS懷疑失靈，定位不穩定且有錯，甚至人在尖沙咀，定位顯示在中環等情況。事件影響到今日舉行的「Pokémon GO City Safari」活動，該活動今起一連兩日在尖沙咀、港島等6條路線舉行，每到訪一個地點可獲一次機會，與香港紀念版背卡的「戴著狩獵帽的伊貝」相遇。

Pokémon GO開發商Niantic下午約2時在其X帳號「Niantic Support」發文指，因香港GPS問題影響，有關星期六伊貝研究任務會自動完成，並就事件致歉；該帳號其後又指，香港GPS問題已解決，但因在活動期間造成影響，會延長「Pokémon GO City Safari」相關票券有效期3小時。

「Pokémon GO City Safari」主辦方傍晚邀世界肝病權黎青龍（右一）等一眾Pokémon GO玩家登上派對電車「捉精靈」。（吳美松攝）

Pokémon GO City Safari活動定位受影響逾3小時

「Pokémon GO City Safari」主辦方傍晚邀世界冠軍「蝦皮」鄭業楷、世界肝病權黎青龍等一眾Pokémon GO玩家登上派對電車「捉精靈」。記者向電車上向玩家了解定位問題時，車廂內玩家即時起哄，笑指定位錯反而變得十分方便，在尖沙咀便等於已達中環，可完成任務。他們指約三個多小時後遊戲才回復正常，而作為補償，大會將所有任務開放。

方保僑料屬太陽風暴等大自然現象或人為干擾

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，一般而言定位除靠GPS外，還有手機電訊商發射站，互補不足。他稱詢問過相關電訊商，指未有發現問題，故相信是GPS本身出現混亂。他稱GPS是靠發射上太空的衞星定位，信號較微弱，故比起5G信號更容易受干擾，相信不是太陽風暴等大自然力量，便是受人為干擾影響。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

大範圍人為干擾或軍事級別才能做到 籲駕駛者未來兩日駕車要留神

方續稱，現時在淘寶買干擾器十分方便，「但會唔會有人為咗玩遊戲咁小事而人為干擾？咁就唔知啦」，又稱範圍越大難度更高，甚至可能要軍事級才能做到人為干擾。他稱GPS失靈有機會影到駕駛者，甚至若日後有自動駕駛系統則更加要留神，建議駕駛者未來兩日駕車要留神。

的士業憂錯信導航變兜路被扣分

汽車交通運輸業總工會的士司機分會副主任杜燊棠則稱，GPS出問題對的士司機影響大，稱司機若不懂路便會開GPS，但有時導航失靈被乘客誤會兜路，「最慘係咁，要扣10分㗎嘛。」