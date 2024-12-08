啟德體育園｜1.2萬人壓測　首同時涉兩場館　出動爆炸品搜索犬

啟德體育園今日再次舉行壓力測試，首次同時涉及兩個場館，包括體藝館和青年運動場，有約1.2萬人參與，亦首度測試巴士及的士載客服務。演練於下午三時半開始，體藝館外設有多個鐵馬，劃出排隊區，分批讓人入場，驗票和安檢等過程有秩序，大致暢順。期間，警方亦派出爆炸品搜索犬模擬檢查可疑物品。



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啟德體育園繼昨日在體藝館舉行籃球測試賽，今日連同青年運動場舉辦壓力測試，有約1.2萬人參與，包括附近居民及公務員。演練於下午3時半開始，大批市民模擬在安檢、驗票後入場。

青年運動場和體藝館分別有有5000人和7000人進場。其中，體藝館設有3個入口，共有16條通道，警方實施分流措施，場館外架起鐵馬，劃出排隊區，分批讓「觀眾」入場，疏導人潮，過程有秩序，大致暢順。

警方其後擺放一個行李箱在體藝館外，模擬無人認領物品的處理情況，更出動爆炸品搜索犬，檢查該行李箱是否屬爆炸品。經確認無危險後，由警方收起行李箱，交回保安作失物處理。

是次演練亦包括模擬火警演習，亦首度試用巴士及的士載客服務，於宋皇臺道設特別巴士及的士上落客區，亦安排往觀塘及旺角的巴士線供參與者選擇乘坐離開。