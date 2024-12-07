啟德體育園｜體藝館首場籃球測試賽2400人入場　安檢及比賽順暢

啟德體育園體藝館今日（7日）下午舉行籃球測試賽，安檢過程順暢，首次設有特別通道供沒有攜帶袋人士入場，又禁止攜帶任何食物及空膠樽。籃球比賽3時及5時舉行，過程順暢，中場休息時大會播放音樂炒熱氣氛。

體育專員蔡健斌表示，全日一共有大約2400名觀眾入場，就有關今日活動安排運作，無論觀眾進場及離場人群管理、場外廣播、餐飲設施及洗手間，形容非常暢順。而交通安排則觀察到大部分進場及離場人士都使用港鐵服務，整體亦非常有秩序。



啟德體育園體藝館今日（7日）舉行測試賽。(夏家朗攝)

設8個安檢櫃位

啟德體藝館由港鐵啟德站D出口步行約5分鐘，或由宋王臺站D出行步行10至20分鐘到達，沿途設有指示牌。持門票人士下午1時半起可以入場，設有8個安檢櫃位。設有特別通道供沒有攜帶袋人士入場，所有食物，包括空樽也不能攜帶進場館。

啟德體育園體藝館今日（7日）舉行測試賽，設有8個安檢櫃位。(夏家朗攝)

有保安人員提醒入場人士切勿攜帶外來飲料或食物、超過35厘米長的雨傘和自拍棒等。大於35厘米乘20厘米乘30厘米的手提袋亦不能帶入場，因為無法放置於座位下。閘口附近還設自助物品儲存區，儲物架擺放了入場者的水樽及籃球等。

啟德體育園體藝館今日（7日）舉行測試賽，設有自助物品儲存區。(洪芷菁攝)

設小賣部及檸檬茶飲店

通過安檢閘口右轉可到達輕食部，售賣爆谷、熱狗、可樂等小食飲品。一份18盎司的杯裝爆谷售40元，連同一杯汽水則售60元。最貴的套餐包括熱狗、一包薯片及500毫升汽水，售價為80元。

旁邊亦有手打檸檬茶連鎖店擺放攤位，售賣飲品。老闆陳先生認為門口較多，人流容易分散，加上附近亦有小賣部，增加競爭。檸檬茶價格與園外店鋪無異，截至下午四時半大約售出近200杯，較陳先生預期差。店舖本月20日會進駐體育園，在舖位每天營業，售賣魚蛋、燒賣等小吃。

手打檸檬茶生意較預期差。(洪芷菁攝)

啟德體育園體藝館今日（7日）舉行測試賽，首場比賽順暢。(夏家朗攝)

比賽順暢 大會播歌炒熱氣氛

下午3時首場賽事由英華書院對聖若瑟書院，第一節賽事結束後，大會設有觀眾互動環節，播放節奏強勁的音樂，不少觀眾跟隨節拍鼓掌。第二場賽事5時舉行，由香港隊U22對戰香港城市大學。

明天（8日）體藝館則會聯同相鄰的啟德青年運動場舉行壓力測試，預計1萬2千人參與，屆時將會演練火災逃生及過萬人一起離場的交通配套等。

啟德體育園體藝館今日（7日）舉行測試賽，首場比賽順暢。(夏家朗攝)

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新任文化體育及旅遊局局長羅佩下午約5時半到場。（洪芷菁攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩在下午5時35分到達啟德體藝館，觀看由香港隊U22對香港城市大學的賽事，逗留約半個小時後離開，未向傳媒作任何回應。

體育專員蔡健斌表示，全日一共有大約2,400名觀眾入場，就有關今日活動安排運作，無論觀眾進場及離場人群管理、場外廣播、餐飲設施及洗手間，形容非常暢順。而交通安排則觀察到大部分進場及離場人士都使用港鐵服務，整體亦非常有秩序。

秀茂坪警區指揮官謝翠恩總警司表示，部署方面，完全不需要作任何人流管制措施，以避免對附近居民造成不便。她又表示，安檢工作非常暢順，由啟德體育園聘請了保安公司處理，而警方作為武術指導角色，經過三次合作，雙方已有默契。