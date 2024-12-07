啟德體育園測試賽｜港籃U22體藝館初登場報捷　將帥指新場要適應

啟德體育園的測試賽今日（7日）移師至啟德體藝館，舉行兩場籃球友誼賽，尾場有備戰全運會的港籃U22首度登場，結果以88：75擊敗香港城市大學。今次測試賽有2000名觀眾入場，場內氣氛不錯，球員與教練反映場地仍有些問題，但新場館對香港發展利多於弊。



啟德港鐵站有不少前往啟德體育園的指示。（張倩儀攝）

啟德體育園｜體藝館內部首曝光 8成座位可移動 周日1.2萬人壓測

啟德體育園的青年運動場早前兩度舉行測試賽，今日轉往室內運動場啟德體藝館。與之前的測試賽相若，啟德港鐵站設有不少指示牌，指示觀眾可以從D出口前往體藝館。離開港鐵站後，步行約5分鐘就可到達體藝館，沿途同樣有不少標示。

啟德體藝館設有兩個場館，今次測試賽在最多可容納10000人的主場館「競技場」上演，場館以三面台設計，籃球場設置在兩面看台的中間位置，場館依然空曠，看台與球場有一段距離，而兩旁底線外亦有不少空間。

籃球場上方設有四個大螢幕，賽事期間展示雙方的比數，而後方的螢幕則顯示比數、球員得分、比賽時間等資訊，與其他體育館相若，而場館光線十足，不論球場或看台都十分光猛。

體藝館首次測試賽，約2000人入場，籃球場以外亦有很充裕的空間。（夏家朗攝）

啟德體育園測試賽｜英華挫聖若瑟 朱耀明：有大場就可搞大賽

今次啟德測試賽由英華書院對聖若瑟書院打頭陣，新鮮出爐的港九D1學界冠軍英華大部分時間佔優，結果以69：51擊敗聖若瑟。

英華教練賽後指球員們反映球場地板不太理想，部份位置感覺是空心，令籃球彈不起，而球場亦有點跣，但整體而言對體藝館也是好評，「修頓觀眾席與球場較近、氣氛較好，始終啟德（體藝館）是新場，在場上整體感覺很好，場館空間感十足，若然正式比賽有其他佈置的話，整體感覺將更加高檔，雖然觀眾席與球場有點距離，但如果坐滿球迷將會十分震撼。」

香港主場。（張倩儀攝）

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身經百戰的朱耀明，不論是球員或是教練身份，見證舊伊館、新伊館、修頓，到今時今日的體藝館，朱Sir坦言啟德是舉辦大賽的最佳選擇，「如今有啟德（體藝館）對籃球發展必定是好事，有大場才可舉辦大賽，論氣派啟德無得輸。始終新伊館都與年代有點距離，在啟德舉辦最合理，加上香港地方小，大部分場地都是剛剛好，甚少像啟德般有足夠空間，希望日後更多籃球賽在啟德舉辦，成為港隊的主場。」

早前有傳聞指將甲一移至體藝館舉行，朱Sir坦言視乎觀眾人數，若然入場人數不多，但在啟德上演的話，感覺有點「衣不稱身」。

英華教練朱耀明指啟德場是舉辦大賽的最佳選擇。（張倩儀攝）

啟德體育園測試賽｜港籃U22初登場報捷

「全運會中國香港男子隊U22籃球挑戰測試賽」緊接上演，由香港男籃U22隊對應屆大專冠軍香港城市大學，港籃U22半場落後41：42，港籃下半場曾經拉開雙位數分差，第四節城大一度收窄至2分落後，港籃其後再拉開比分，結果以88：75取勝。

為了備戰全運會的港籃U22今仗首度登場，雖然首戰取勝，部分球員指需要更多時間適應新場地的燈光及空間感，戴上眼鏡、有散光的曾朗謙表示，球場的燈光比平時光猛，在場上需要更加專注，加上場地有點跣、球場較空曠，但他還是喜歡體藝館，「在新場館打波有不少部分要適應，這些都是預計之內，自己很喜歡啟德，因為我喜歡在很多觀眾面前獻技，只要在啟德多打一點就可適應。」

對於明年的全運會，曾朗謙希望做好自己本份，執行教練的指令，要比上次出戰全國U18賽事有進步。

曾朗謙。（張倩儀攝）