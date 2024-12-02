大熊貓龍鳳胎｜盈盈「愛的抱抱」細佬展母愛 家姐把玩熊貓毛公仔
撰文：韋景全
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大熊貓盈盈與樂樂的一對龍鳳胎「家姐」和「細佬」預計明年1月底至2月初的農曆新年前後與公眾見面。海洋公園近日再在社交媒體發放牠們短片谷人氣。
周日（12月1日）的短片「主角」為盈盈媽媽，「細佬」成為配角，盈盈不斷使用出「愛的抱抱」，又攬又錫，用舌頭為「細佬」清潔，展現母愛。園方上周六（11月30日）則發放「家姐」的獨自擔正的短片，只見牠在床上把玩熊貓公仔，把它銜着，轉來轉去，自己累了就睡，猶如人類BB女愛玩毛公仔。熊貓公仔正是依牠表情設計，不知牠會否發現？
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