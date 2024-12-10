東區醫院擴建加床位研擱置　議員批造成不便　長者或需跨區求診

政府正籌備第二個十年醫院發展計劃，醫務衞生局常任秘書長陳松青今日接受電台訪問時提到，正探討港島區聯網不分港島東及西，若重整資源，有機會影響東區醫院擴建，增加牀位的計劃。有議員形容東區醫院服務緊張，特別是該區長者多，日間床位需求大，若港島聯網合併、擱置加床位計劃，屆時東區病人或需到較遠的瑪麗醫院求診，造成不便。



政府正籌備第二個十年醫院發展計劃，醫務衞生局常任秘書長陳松青今日接受電台訪問時提到，正探討港島區聯網不分港島東及西。(資料圖片)

第二個十年醫院發展計劃曾提出擴建東區醫院，將在柴灣洗衣房遷出後騰出的土地興建一座日間醫療服務大樓，並翻新主座大樓，以增加額外500個病床，以應付東區和灣仔區人口老化所帶來的日間醫療護理和住院服務需求。

醫務衞生局常任秘書長陳松青表示，正籌備第二個10年醫院計劃，研究按人口變化重整資源，港島聯網不分港島東及西是探討向之一。醫療衞生界立法會議員林哲玄表示感到擔心，因為港島東較多老人居住，若兩個醫療聯網合而為一，東區市民有需要到港島西聯網、交通不方便的瑪麗醫院求診或探病：「如果加條密封鐵路，連接東區醫院同瑪麗醫院我就冇意見，但係你會唔會咁做？」

他指，醫療資源要分配平衡，政府擬在北區興建教研醫院，屆時北區將有3間醫院，已能組成一個醫療聯網；而港島東對醫療資源的需求亦很大：「唔會因為你將啲資源撥咗過去，港島東嘅需求就細咗。」

醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，港島東較多老人居住，若兩個醫療聯網合而為一，東區市民有需要到港島西聯網、交通不方便的瑪麗醫院求診或探病。(資料圖片)

陳松青指，在資源重整下，東區醫院增設500個床位的計劃或需擱置。林哲玄認為，東區醫院服務供應緊張，尤其必須增加日間病床，以應乎日間醫療需求。被問醫療資源是否緊絀，以致不能兼顧新界和港島的需求，他強調「事在人為」，既然政府有資源建醫學院，絕不會沒有資源為東區醫院加床位：「培訓埋咁多醫生，但係冇床位、冇護士、冇設備，咁佢哋喺度做咩？」