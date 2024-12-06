華富邨重建計劃第三期提前6年清拆　受惠南港島綫西段棄重鐵方案

房屋署消息人士指，因應南港島綫西段將由原有重型鐵路方案改為採用智慧綠色集體運輸系統，原先華富邨華安及華樂樓原先預留土地可以提早釋放用作遷置，使華富邨第三期重建項目可由原定2040/41年度，提早6年至2034/35年度完成。不過重建次序及重建後單位數量維持不變。



華安樓及華樂樓租戶遷入接收屋邨華景街公營房屋房屋項目後，房委會會隨即清拆華安樓及華樂樓，並於現址動工建造新華富邨第一期，用作計劃第三期華翠樓和華景樓租戶的遷置資源。

房委會指，運輸及物流局和路政署今早向立法會鐵路事宜小組委員會確認南港島線（西段）將由原有重型鐵路方案改為採用智慧綠色集體運輸系統，以提高項目的技術可行性及整體成本效益，而原先華富邨華安樓及華樂樓因配合原有重鐵方案而預留的土地，因此可以提早釋放用作遷置資源。

華安樓華樂樓租戶料2034年第二季遷新接收大廈 較原有安排早6年

房委會指有見及此，在華安樓及華樂樓的租戶遷入接收屋邨華景街公營房屋項目後，房委會將隨即清拆華安樓及華樂樓，並於現址動工建造新華富邨第1期，用作華富邨重建計劃第3期華翠樓和華景樓租戶的遷置資源。

在新安排下，預計可讓華翠樓和華景樓的租戶於2034年第二季遷入新華富邨第1期的新建接收大廈，較原有安排提早約六年。華翠樓和華景樓的目標清空日期相應由原定的2040／41年度，提前六年至2034／35年度。房委會會繼續為新華富邨剩餘期數的發展計劃與各政府部門緊密協調。