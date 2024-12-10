南航通航營運來往廣州香港跨境直升機服務　黃偉綸：具有重大意義

內地航空公司南航通航，計劃以包機形式，營運來往廣州及香港的跨境直升機包機服務，航程只需45分鐘。財政司副司長黃偉綸表示，航線將是兩地跨境直升機商業服務的首航，具有重大意義，政府會全力支持及配合。

他又指，今早（10日）聯同新運輸及物流局局長陳美寶，與南航通航進行線上會議，討論發展跨境直升機服務，包括在大灣區其他城市新增更多跨境直升機的航線和航點。



南航通航提供的直升機包機服務，將來往廣州白雲機場及香港國際機場，亦是來往兩地跨境直升機商業服務的首航。在民航處支持下，南航通航已於今年9月完成來往香港與廣州的試飛，航程僅需45分鐘，為旅客提供極大的便利。

黃偉綸：首航具重大意義 繼續與內地聯絡推動發展

財政司副司長黃偉綸在社交平台發帖文表示，首航具有重大意義，政府會全力支持及配合。他指，發展低空經濟除了新興的無人機外，傳統直升機服務亦是重要的一環。在發展跨境直升機服務方面，政府一直積極與內地有關當局對接，同時鼓勵營辦商盡快開展連接香港與大灣區其他城市的直升機服務。

他感謝內地當局配合，又指特區政府會繼續與直升機服務營運商和內地單位緊密聯絡，共同推動兩地的跨境直升機服務穩步發展。

黃偉綸陳美寶晤南航通航 冀增大灣區航線

黃偉綸和新運輸及物流局局長陳美寶，今早與南航通航航空公司董事長，就發展跨境直升機服務進行線上會議，談及未來發展，包括在大灣區其他城市新增更多跨境直升機的航線和航點、審批流程、加強聯動機制等進行交流。

黃偉綸稱，希望未來在現有基礎上，進一步推動跨境直升機服務的擴展。直升機服務營運商可因應市場需求定期提供服務，並將服務擴展至廣東省其他起降點，讓旅客出行有更多選擇。

他又指，跨境直升機的旅客還可以使用香港國際機場的「商務與民航機中轉直達服務」，在專人陪同下，直接於機場禁區內轉乘民航客機，整個中轉過程可節省約三分之一時間。