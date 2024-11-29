內地發展低空經濟　料2030年eVTOL超10萬架　覆蓋物流、城市管理

內地多地開始發展低空經濟，周三（11月27日）發布的《低空經濟發展趨勢報告》預計，2030年，內地電動垂直起降飛行器(eVTOL)市場保有量有望突破10萬架。



今年8月1日，上海峰飛航空的盛世龍eVTOL（電動垂直起降航空器）完成跨長江首飛。（網上圖片）

上述報告由中國低空經濟聯盟發布，報告提到，到2030年，內地無人機產業有望率先進入萬億俱樂部，覆蓋物流快遞、應急搶險、農林植保、線路巡檢、城市管理等領域。無人機產業正在向大中型、功能型方向拓展，細分賽道將是其未來主要發展方向。

報告認為，未來兩到三年之後，內地主要大城市的空中交通網絡和地面飛行服務設施將基本建成，eVTOL也將陸續進入商業化運營階段。

此外，通用航空在低空經濟的帶動下將逐漸發展，輕型飛機和大中型無人機將成為主要交通工具。其中，輕型飛機主要用於文旅觀光、野外作業、物流快遞和城市間中長距離轉運，大中型無人機主要用於貨運。

eVTOL業者希望，空中出行能解決現有交通問題，甚至帶來新的出行模式。圖為Volocopter的eVTOL VoloCity。（Volocopter）

報告還稱，內地將是低空經濟最大的單一市場，至少在未來二十年間，都將保持高速增長。

中國低空經濟聯盟執行理事長羅軍表示，作為立體交通的重要組成部分，內地低空經濟至少還需兩到三年的基礎設施建設，從而真正進入到低空經濟時代。下一步，低空經濟模式有望在發展中國家全面推進。