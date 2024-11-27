低空經濟｜審計署揭民航處不正確記錄無人機　部份機身超重逾3倍

政府正積極發展低空經濟，審計署最新審計報告調查民航處對小型無人機操作規管，發現須註冊的有6,030架屬甲二類最常見的5個型號，當中25架重量不符合甲二類標準、即重量超過250克但不超7公斤，其中22架少於250克，有3架更重達24至25公斤，即超出標準逾3倍，應列入須培訓考核及獲民航處批准屬持進階操作級別的乙類小型無人機。



審計署最新審計報告調查民航處對小型無人機操作規管，發現須註冊的有6,030架屬甲二類最常見的5個型號，當中25架重量不符合甲二類標準。（資料圖片/廖雁雄攝）

《小型無人機令》下無人機主要分為3類，分別是重量少於250克的甲一類、重量超過250克但不超7公斤的甲二類，以及7公斤以上但不超過25公斤、屬「進階操作」的乙類。甲二類或以上級別，須在小型無人機電子平台（SUA一站通）註冊，而乙類更須參加培訓、考核及須事先獲得民航處批准使用。

審計報告發現有無人機重量與型號不符、序號重複等情況

審計報告提到，截至6月底，在SUA一站通數據庫內共有24,070架註冊小型無人機，包括6,910架甲一類、16,972架甲二類，以及188架乙類。審計署審查其中6,030架註冊為甲二類的首5個堂見型號小型無人機，發現有重量與型號不符、序號重複等情況。

報告指出，6,030架甲二類無人機中，有25架重量與甲二類規定不符，其中22架被記錄為不超過250克，即只屬甲一類無人機；另有3架更被記錄為24至25公升，超報7公斤限制逾3倍，屬乙類進階操作無人機最重級別。

審計署最新審計報告調查民航處對小型無人機操作規管，發現須註冊的有6,030架屬甲二類最常見的5個型號，當中25架重量不符合甲二類標準。（資料圖片/夏家朗攝）

此外，小型無人機應各有獨一無二序號，但報告發現6,030架甲二類註冊無人機中，約2.2%、即130架序號在SUA一站通有重複記錄；另有30架有效註冊小型無人機由22個已刪除帳戶持有，反映民航處須加強核實註冊。

另外，由於乙類無人機須在受批的訓練機構中完成培訓及評核，批准有效期過後須申請續期。審計署分析94宗民航處批出的首次或續期申請，發現9宗無預定監管審查，違反民航處指引；另有11宗在許可證到期後才進行。另有47宗到期日與獲續期日相隔1至270天，當中43宗未能在規定到期日前至少30個曆日遞續期申請，最長遲了183天。

38宗違《小型無人機令》個案34%涉及旅客

審計署又提到截至今年6月底，38宗違《小型無人機令》個案中，13宗、約34%涉及旅客，認為民航處須加強對旅客作宣傳教育，另一方面也應與業界及政府使用者拓展無人機應用等。