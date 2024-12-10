總督察葉春榮涉騙社運OT津貼　官認為存在疑點　裁全部罪名不成立

退休總督察葉春榮2019年反修例事件期間，他聲稱參與「踏浪者行動」而超時工作，惟他申請津貼時疑曾造假，被控行為失當等罪，他否認指控，案件經審訊後，今（10日）在沙田法院判刑，裁判官莫子聰認為控方未能毫無合理疑點下舉證，裁定被告所有罪名不成立，當庭釋放。



被告葉春榮（56歲，退休人士），被控涉於2019年8月7日與8月23日之間，向香港警務處提交虛假申請。他被控一項在公職中行為失當罪，及7項屬交替控罪的代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪。

退休總督察葉春榮(藍色上衣)獲無罪名不成立後面露笑容，與律師團一同合照。(陳蓉攝)

退休總督察葉春榮(藍色上衣)獲無罪名不成立後與律師團一同離開法院。(陳蓉攝)

退休總督察葉春榮(藍色上衣)獲無罪名不成立後稱公義長存。(陳蓉攝)

被告一名姓劉的上司作供時指出，他的職務包括審閱被告的加班批核表，他指被告將獲授權和未獲授權的鐘數交給她，誤導他批出申請。

被告曾問工作津貼會否獲批

裁判官莫子聰宣裁判時指，以劉說法的推論，必然要確認被告事前知道劉會在沒有審查的情況下，通過他的超時津貼申請，但被告曾問另一姓馬的上司，他的超時工作津貼會否獲批，若被告事前已知申請會在無需審查下批准，他不會作此提問。

劉未有查問被告工作性質

莫官又指，提交準確的申請是被告的責任，這不代表其上司完全不加審查。被告申報2019年8月的7個時段加班，包括在保衛警署行動完結後繼續工作，劉沒有查問被告的工作性質，無法完全排除被告曾參與任務。

馬覺有古怪仍照簽

另一名證人馬勝遠警司曾供稱，他有察覺被告的紀錄有「古怪」，但他仍照簽，以保留證據。莫官認為這說法不可信，因為若被告刪除證據，便會留下記錄。莫官又認為馬在被盤問時表現迴避，認為其可信性成疑。

莫官認為控方沒有證據證明被告沒有逾時工作，故裁定被告罪脫。

案件編號：STCC1716/2023