總督察涉騙社運OT津貼　上司指被告聲稱逾時期間　警署並未受襲

退休總督察涉訛稱他在2019年反修例事件期間，參與「踏浪者行動」而超時工作，申請津貼時涉造假案，今（25日）在沙田法院續。被告前上司供稱，他案發時任沙田分區指揮官，涉及「踏」的行動，主要由他與一名負責行動的女總督察負責，只有他和該女督察都不在時，才由被告管理。他又稱甚少指派被告警署外的工作。後來有次在警署找不到被告，思疑他無合理理由下缺勤，從而引發他查核被告逾時津貼的申請。他又指，被告其中一項申報逾時工作的時段，警署並無受襲，他亦無指派被告工作。



被告葉春榮（56歲，退休人士），否認一項在公職中行為失當罪，及7項屬交替控罪的代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪。

被告葉春榮(戴口罩)。(劉安琪攝)

雜項小隊主管拒答何謂踏浪者行動

昨已開始作供的雜項調查小隊主管陸穎（音譯），今繼續接受辯方盤問。辯方問她何謂「踏浪者行動」時，陸拒絕回答。裁判官莫子聰陸為何不答，陸說：「因為我唔知點回答。」辯方即改問「踏浪者行動」是合法的行動，陸同意，又稱以她所知是要維持法紀，保持香港穩定平穩。

指被告很少出席會議

辯方又指，被告案發時十分關心警署警員的福祉和士氣，曾在每日會議提出此關注。陸不同意，又指被告很少出席會議，過去開早會時曾被追問被告去向。陸又指，「踏浪者行動」中的「保衛警署」行動，被告沒有任何角色。陸又稱，如果被告真的關心下屬福祉：「你at least 可以畀我唔使咁辛苦囉。」

雜項調查小隊主管陸穎指被告很少出席會議。(劉安琪攝)

警署要就社運引發情況制定方案

現已退休的警司馬勝遠被傳召作供，他案發時任沙田分區指揮官，亦是被告的上級。馬指「踏浪者行動」原於反修例運動引伸不少非法活動，每個警區都要制定方案，包括驅散非法公眾活動，例如當沙田警署遭圍攻時，他們便會啟動「保衛警署」行動。

被告負責行政事宜無獲派工作

馬指案發時沙田警署有兩名總督察，分別是負責行動事宜的梁姓女總督察，及負責行政事宜的被告。女總督察負責協助馬處理非法活動，包括制定執法行動、到場指揮、監察行動等，並要制定警署被圍攻時的防禦計劃；被告則主要負責行政工作，社運期間工作時間有所改變，但甚少指派被告處理警署以外的工作，被告只會在馬及女總督察均不在時，才須負責指揮整個警署。

退休警司馬勝遠稱，他因懷疑被告葉春榮無理缺勤，從而引發他調查其逾時工作的申請。(劉安琪攝)

警司馬勝遠又稱，被告報稱2019年8月7至8日曾逾時工作，但當時警署並未受到襲擊。

申請逾時工作需獲上級批准

馬又指，逾時工作的標準，執行的職務必須是不能推遲完成的工作，且不可交由他人處理。如果因個人選擇在非當值時間工作，並不符合申請要求。除了在特別情況，一般逾時工作申請須在事前申請，並經申請人高一級的人員批准。

被告申報日子警署並未受襲

控方向馬展示被告針於8月7至8日的逾時工作津貼申請表，馬確認該段期間並無指示被告須逾時工作，被告亦未有向他申請或獲批，且當時沙田警署並未受到攻擊。馬又稱，他於2019年9月6日在警署未能找到被告，懷疑他在無合理理由下缺勤，繼而引發他思疑被告以虛假資料申領逾時工作津貼的調查。

案件編號：STCC1716/2023