總督察涉騙社運OT津貼　警員指上司曾稱被告個案有幾多claim幾多

已退休總督察被指2019年反修例事件期間，申報「踏浪者行動」津貼虛報資料案，今午（24日）在沙田法院開審。沙田區警署雜項調查小隊的隊員供稱，在處理被告的申請時，其上司曾叫他被告的個案：「有幾多claim幾多。」故他有隨機抽取合適日子處理其申請。他又透露被告當時每小時時薪約600元，而該行動的津貼上限為每月150小時。



被告葉春榮（56歲，退休人士），被控一項在公職中行為失當罪，及7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人的交替性控罪，指他於2019年8月7日至23日之間，就「踏浪者」行動的逾時工作津貼作不實陳述。

被告葉春榮(戴口罩)與其律師團隊一同離開法院。(劉安琪攝)

被告葉春榮案發時是總督察。（陳焯輝攝）

被告當時時薪約600元

警員黎曉進供稱，他案發時隸屬沙田分區的雜項調查小隊，曾獲指派處理被告的逾時工作津貼申請文件。黎確認根據相關指引，「踏浪者行動」逾時工作津貼的申請上限為150小時，上司曾著他為被告：「有幾多claim幾多。」故他案發時隨機抽選符合申請要求的日子，並填寫相關文件。黎另確認，被告當時的時薪約為600港元。

被告曾稱claim足150小時

雜項調查小隊主管陸穎（音譯）供稱，她曾問被告想如何處理他的8月逾時工作時數。被告表示：「claim 足150粒鐘，其他嗰啲鐘係claim time off（休假）。」。陸聽罷將相關資料交給其下屬黎曉進，著他準備相關文件。陸另同意，她作為主管有責任檢查申請文件內容，並確認她曾檢查被告申請文件的準確度。

沙田警署雜項調查小隊主管陸穎稱，被告葉春榮曾稱要claim盡150小時逾時工作時數，又指用盡上限是被告權利。(劉安琪攝)

用盡申請上限屬被告權利

陸在盤問下同意，被告選擇用盡150小時逾時工作申請上限是其權利，行為完全恰當，至於申請最後是否獲批則是另一回事。另由於警務人員有將逾時工作時數「claim 錢」或「claim time off」兩個選擇，故她才會查詢被告當時的申請意向。

沙田警署遭受攻擊工時長

陸又指，2019年8月的工作時間不穩定且工時長，因為當時沙田警署遭受攻擊，他們亦不時要到沙田市中心工作。

控方指被告案曾作7項逾時工作申請，包括在兩天內超時工作近27小時，及在一個他原本的休息日逾時工作24小時。

案件編號：STCC1716/2023