社工註冊局｜社總稱有已復牌社工須補交刑事案資料 憂陷無限輪迴
政府今年七月修例改變社工註冊局的組成，並新增有限期註銷社工註冊的權力，又訂明被裁定國安法罪成的註冊社工需要永久除牌。新註冊局上場至今，有11人因干犯不同罪行，被註銷社工註冊3個月至3年不等。
社會工作者總工會反映，新註冊局上場後，有過往曾停牌但後來成功重新註冊的社工，收到註冊局通知要求補交有關刑事資料。同時，社總收到有社工求助，指有社工收到的註銷通知信，並沒有標明是永久註銷，但同時間亦無訂明時限。
社總擔心「翻兜」審查曾犯罪社工情況會形成「無限輪迴」，又認為註冊局應該公布決定註銷牌照期長短的準則。社總曾就事件去信註冊局，但未獲正面回覆，《香港01》正向註冊局查詢。
有社工牌照被註銷但不知時限
立法會今年七月通過政府提出的《社工註冊條例》，修例後社工若被裁定觸犯「可令社工專業聲譽受損」、「可判處監禁」的罪行，註冊局有權指示將其姓名永久、或者不超過五年的「合適期間」內剔除。
社會工作者總工會主席張志偉表示，新註冊局上場後，社總收到有社工反映，其註冊被當局註銷，惟通知信未有列明時限，亦未列明永遠註銷。
張志偉表示，修例前有社工被停牌時，註冊局同樣不會在通知中列明時限，不過，他難以理解為何修例後仍會出現舊做法。社總曾就事件回信註冊局，詢問有註銷期及無註銷期的分別，但當局只引用了《條例》，解釋當局有權使用上述兩種做法，未有正面回應。
重獲註冊社工被「翻兜」要求補交資料 張志偉認為不恰當
另一個新註冊局上場後行動，張志偉透露，有過去曾被停牌但後來成功重新註冊的社工，收到註冊局通知，要求補交有關刑事資料。
日前註冊局主席許宗盛則向傳媒承認有關做法，指現屆註冊局重新審視了曾犯案罪成、在上屆註冊局獲續牌的300多宗個案，其中一人在今次審視後發現個案情况「與一般人對社工看法不符」，需停牌處分。
張志偉直言做法不恰當，認為過往註冊局重新容許停牌社工註冊，等同確認他們合適重返崗位，而新註局的做法等同「翻兜」，又憂慮會陷入「無限輪迴」，「啫係每三年轉一屆人嘅時候，都可以睇（審視）一次?」
張志偉認為最長停牌五年嚴苛
新註冊局上場後，隨即在10月引用修例後新增的權力，宣布11人因不同罪行罪成，被註銷社工註冊3個月至3年不等，其中8人涉及反修例事件，大部份人註銷期都比案件的判刑刑期長。張志偉認為，數以年計的註銷，對本身已需要服刑的社工是嚴苛懲罰，又關注最高五年註銷期，屬權利過大，「如果你停我五年，我五年內唔可以再申請（註冊），等於我個Career完咗」。
另一個張志偉的關注點，是這些社工若經過註銷期後再申請註冊，會否因同一罪行再次被拒。社總同樣有去信註冊局詢問，而註冊局則引用了《條例》，稱註冊局有權拒絕任何觸犯過「可令社工專業聲譽受損」、「可判處監禁」罪行的人士，註冊成為社工。
張志偉認為註冊局未有承諾社工經歷註銷期後可恢復註冊，令人擔憂，認為若此事當真發生，等同重複處罰，又認為被停牌的社工已受了懲處，但當局模糊的答法，令他們無法得知自己未來仍可否重返社工崗位，形同漫長痛苦的煎熬。
社總盼註冊局行使註銷權克制 讓業界知悉「量刑」標準
張志偉認為，讓一個犯過事的人，在改過自新、浪子回頭後重投同一行業，是很好的示範，又提到以往曾有運毒、販毒或吸毒人士，在經過深切反思及改變後，成為社工向學生分享自身經歷，甚至更有教化作用。他又強調，社會需要傳達鼓勵人改過自新的價值觀，「我哋真係要容許人改過自新，唔係話一錯就終身」。
社總期望註冊局在行使註銷權時保持克制，盡量縮短註銷期，避免摧毀被定罪社工的職業前景，又期望註冊局可以清楚公布註銷期的準則，例如什麼罪行會導致沒有期限註銷，什麼罪行又會有註銷期，以及註銷期長短的決定標準，又強調註銷期作為一種懲罰，業界有需要知道其量刑標準。
狄志遠稱無必要改動舊做法 冀註冊局交代準則
立法會社福界議員狄志遠指，註冊局過往處理犯過罪的社工，多年來都有一致做法，行之有效，無必要變動，又認為社工註冊並非政治審查的過程，所以除了國安法有關罪行外，註冊局應沿用過往的做法。
狄志遠又表示，自己亦有收到社工未能續牌的求助，「以前就OK，今日就唔OK」，認為反映新註冊局的標準有改變，坦言自己亦未能拿捏清楚。
他又指，「而家最大嘅疑問就係點解以前得，今日就唔得，呢個疑問就已經可能令人擔心」，認為註冊局應該提高透明度，主動向業界交代有關準則，以免讓社會誤會修例的目的是政治審查多於改善專業發展。