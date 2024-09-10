社工註冊局｜紀律委員會備選委員大洗牌　朱耀明謝世傑等84人消失

社工註冊局的紀律委員會備選委員小組名單本月6日刊憲，與去年7月局方網站上的名單做對比，撇除已故及不再是成員的4個人，共84人不再獲委任。



在持認可社會工作學位的註冊社工類別中，有35人不再獲委任，當中包括早前申司法覆核要求推翻環保署批准新田科技城環評報告決定的謝世傑；非社工類別的成員名單變動最多，有43人不再獲委任，包括已移居台灣的「佔中三子」之一朱耀明牧師。



社工註冊局。（資料圖片/蘇煒然攝）

刊憲名單86人為註冊社工

社工註冊局的紀律委員會備選委員小組名單本月6日刊憲，名單上共有162人，其中86人為持認可社會工作學位的註冊社工、21人為持認可社會工作文憑的註冊社工、55人為非社工。

而去年7月局方網站上的名單上則有152人，其中79人為持認可社會工作學位的註冊社工、18人為持認可社會工作文憑的註冊社工、55人為非社工。

對比兩張名單，在持認可社會工作學位的註冊社工的人名中，撇除已故及不再是成員的人，在新名單中不再獲委任的人共84人。

社工註冊局紀律委員會備選委員小組新名單：



謝世傑申司法覆核要求推翻環保署新田科技城環評報告

其中持認可社會工作學位的註冊社工類別中，有35人不再獲委任，當中包括早前申司法覆核要求推翻環保署批准新田科技城環評報告決定的謝世傑。在持認可社會工作文憑的註冊社工類別中，則有6人不再獲委任。

謝世傑未獲委任為紀律委員會備選委員小組成員。（資料圖片／梁鵬威攝）

「佔中三子」朱耀明牧師已移台

至於非社工類別的成員名單變動最多，撇除已故的一人，有43人不再獲委任，包括已移居台灣、「佔中三子」之一的朱耀明牧師。由於該類別的備選委員人數維持在55人，即只有11人再獲委任。