經濟高峰論壇｜任景信：逾60龍頭企業來港　投資420億創1.7萬職位

《香港01》舉行經濟高峰論壇2024，引進重點企業辦公室主任任景信表示，辦公室成功引入超過60間重點龍頭企業，反應超過預期。企業未來幾年將在香港投資超過420億元，創造1萬7千個就業職位。任景信相信國際人才看見香港創新產業的發展機遇，便會有信心來港。



四大創新產業 引進逾60間重點企業

論壇中第二場主題討論，探討香港保留金融和貿易方面優勢的同時，應如何培育新興產業，擁抱數字化、智能化浪潮。引進重點企業辦公室主任任景信表示，辦公室成立兩年，成功引進超過60個龍頭企業落戶香港，涉及四個創新產業範疇，包括人工智能及數據科學、生命健康科技、先進製造及新能源、金融科技。

任景信表示：「兩年工作嘅成果唔錯，反應係超過預期⋯⋯最近上市嘅都係我哋協助來港嘅重點企業。」他說企業未來會創造超過1萬7千個就業機會，投入資金至少420億元。

除了相信有助增強香港經濟動力，任景信認為亦能協助「搶人才」，「人才嚟到之前都有好多諗法，點樣留得住佢，講到尾就係要有發展、有機遇喺度工作，好大程度上係企業或產業發展製造到呢啲機會。」

任景信認同以產業主導規劃北都

政府近日發表北部都會區行動綱領，將試行「片區開發」發展模式，發展局收集發展商的意向書後會招標。任景信指，政府提出在北部都會建設大學城、數據中心，深港創科園及大灣區國際臨床試驗所等，對於國際的龍頭及重點企業而言非常吸引。

他表示：「搶企業唔係純粹有地方、有土地咁簡單⋯⋯好多規劃未必即時見到有效，但背後有好多深思嘅政策幫到手。」任景信又認為，政府以往賣地純粹讓發展商決定用途和未來發展，但這次北部都會區改以產業發展作片區規劃，「產業自己本身主導成件事，咁就好掛勾，政策上呢個改動係有好深遠嘅影響。」