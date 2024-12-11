經濟高峰論壇｜陳國基：發展新質生產力　須堅持人才是第一資源

《香港01》今日（11日）舉行經濟高峰論壇，主題為「興革蛻變、拓新產力」。政務司司長陳國基致辭時表示，要發展新質生產力，必須堅持人才是第一資源。他對香港發展成國際高端人才集聚高地有信心，認為香港要擔當國家新質生產力發展的「排頭兵」。



陳國基：抵港人才平均35歲、隨行子女九成14歲以下

陳國基表示，中國人口較歐洲、加拿大合共總人口都多，表示未來中國都是強大動能。他指出發展新質生產力，必須堅持人才是第一資源，港府亦推出多項搶人才措施，包括「高端人才通行證計劃」、優化原有輸入人才計劃、更新「人才清單」，目標是補充本地勞動人口，壯大本地人才庫。

他解釋指，香港沒有天然資源，加上出生率低、平均壽命長，有必要主動爭取人才。他指出，各項搶人才措施取得成果，截至今年11月底，各項輸入人才計劃共收到約42萬宗申請，其中超過26萬宗已獲批，約17萬5,000名人才已經攜家人抵港；抵港人才的平均年齡為35歲、9成隨行子女是14歲以下，認為入境人才有助補充人力缺口。

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教育、科技和人才委員會三大策略鞏固八大中心定位

對於今年《施政報告》提出成立「教育、科技和人才委員會」由陳國基擔任委員會主席。他表示委員會目標是，鞏固發展「八大中心」定位，亦有三大策略。

第一，在優化人才計劃和人才服務方面，陳國基指要主動接觸及邀請頂尖人才來港發展。他表示，人才未必自動申請，反而特區提出邀請可加大人才來港的興趣，又稱邀請的頂尖人才對香港人才庫、行業發展有貢獻。

此外，他表示香港人才服務辦公室一直為抵港人才提供一站式支援，人才辦曾向多個國家介紹香港入境計劃，不少人對此感興趣，人才辦會前往北美、歐洲及中東等重點市場推廣，希望有人才來港，以專業知識助力香港發展。

吸引海外學生來港升學 以人才推動科技

第二，在建設國際專上教育樞紐方面。他表示香港有多所頂級大學，應吸引其他國家的學生來港升學，讓他們成為香港的一份子，同時會着力培育本地人才，希望香港成為「留學香港」品牌。

第三，他表示會貫徹以人才推動科技，以科技引領產業，以產業匯聚人才的方針，「三管齊下」壯大創科人才庫。