漢鼎書院涉拖欠逾千萬債券　教育局已要求停收債券　警接11宗報案

私立學校漢鼎書有大批家長投訴未能收回建校債券餘額，跟進事件的立法會議員梁熙表示，接獲超過50名家長求助，預計涉款約3000多萬元。教育局回應查詢時表示，一直嚴肅跟進該學校的管理及財務情況，除了督促學校制定及因應情況，更新其緊急應變計劃，已要求學校暫停收取建校債券，以及向教育局清楚交代未來的發展路向。



警方則表示，接獲11名市民報案稱懷疑受騙，涉款共約580萬元，案件交由西區警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。



私立學校漢鼎書院近日有家長投訴，指購買了60萬建校債券後，校方未有按條款，在學生退學後退回餘下款項。（黃偉民攝）

漢鼎書院創校人徐莉接受傳媒查詢時，承認未有向家長退還款項，又表示需要時間，如有5年時間收納更多新生入讀，便會在5年內將債務還清。她今日（11日）再表示，稍後會回應事件，強調在做的一切都為保障所有人的權益，又指不會迴避問題和責任。

警接獲11人報案涉款580萬 重案組跟進

警方回覆查詢時表示，11月15至18日接獲11名市民報案，指他們的子女入讀黃竹坑道一學校時購入學校債券，涉款共約580萬元；子女退學後未獲退還相關款項，懷疑受騙。警方經初步調查後，將案件列為「求警調查」，交由西區警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。

教育局：已要求學校暫停收取建校債券

教育局回應查詢時表示，一直嚴肅跟進該學校的管理及財務情況，除了督促學校制定及因應情況更新其緊急應變計劃，已要求學校暫停收取建校債券，以及向教育局清楚交代未來的發展路向，局方會繼續監察學校的營運情況，與相關持份者保持緊密聯繫，保障學生福祉。

籲家長向執法部門舉報

教育局提醒，如私立學校未能按相關的合約條款及條件行事，家長應循法律途徑追討，如懷疑涉及違法行為，應向相關的執法部門舉報。

教育局提醒家長，私立學校的營運及財務狀況受不同因素影響，如家長選擇安排子女入讀私立學校或考慮參與學校的籌集資金計劃，應先搜集有關學校的資料，了解學校的財務狀況、籌集資金計劃的目的及理據，並細閱計劃的詳情、合約條款及條件，考慮相關的風險，以保障自身權益。

（漢鼎書院官網截圖）

教育局設審批機制規管私校收費

根據學校網頁，漢鼎書院每年學費約20萬，校方經教育局批准，自2020/21學年起，所有漢鼎書院在讀學生家庭，須認購面額為60萬港幣的建校債券，並需於入學註冊前一次性繳納。

自學生入讀學年開始，每學年扣減45,000港幣，不足一學年按一學年計。家長持有建校債券的時間需滿1年或以上，學生離校滿4個月可申請贖回債券扣減後剩餘部分。

教育局表示，為加強規管私立學校收取其他費用，設有審批機制，規定學校提出申請時，須證明在收取其他費用時，已遵從四項關鍵原則，即符合相關條例及法例規定、確保學校良好管治、收取費用具透明度和保障主要持份者權益。申請的批核有效期一般為六個學年。

教育局稱，至今共收到23間私立學校透過新機制提出的申請及相關資料，現正審批有關申請。