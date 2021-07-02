凱莉山擬設法團校董會　教育局：私立學校不適用　促該校依法支薪

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-07-02 18:52

香港凱莉山學校（Mount Kelly）上月初承認學校收支失衡需停面授課。事隔約一個月，凱莉山學校聲稱已去信教育局申講成立新的校董會，邀家長、校友及獨立人士加入，為學校訂清晰指標。該校又透露，​現時全校有約170名已註冊的中、小學生，近日仍有人到校面試，計劃於8月24日如期開課。 教育局發言人回覆《香港01》查詢時強調，未有收到有關學校申請，重申私立學校不屬於《教育條例》下，可設法團校董會的學校種類，會提醒凱莉山留意條例規定；教育局又促凱莉山，按合約條款及相關法例，盡快處理教職員支薪事宜。發言人重申，教育局會按既定機制，嚴肅跟進涉該校的投訴，若發現有違規之處會作出懲處。​

凱莉山校舍現位位尖沙咀好兆年行2樓。（凱莉山提供）

凱莉山中、小學有170名註冊學生

凱莉山學校回覆查詢時承認，上一個學校營運團隊，在校務管理及帳目方面「極不理想」，教職員人數在2020年2月至8月激增40%，亦有大量未追收款項，包括有家長拖欠7個月學費。學校投資者今年5月，外聘會計公司及律師樓審視學校營運帳目，釐清問題後，已重新委任新營運團隊進行架構重整。

凱莉山稱，該校沒裁員計劃，期間沒教職員集體請辭，一眾投資者願再注資，欠薪教職員正陸續收到薪金，或據勞資法庭審視文件後按法官指令處理。該校稱，一直有向教育局匯報最新發展，中、小學現有約170名已註冊學生，近日亦有人到校面試，強調學校計劃於8月24日如期開課，形容「聯絡其他學校協助接收凱莉山現有學生」一事，是亳無事實根據的謠言。

教育局表示，一直十分關注凱莉山學校情況，曾多次明確提醒學校必須妥善照顧學生褔祉，與家長及持份者清楚交代其安排，重申學校須按合約條款及相關法例儘快處理教職員支薪事宜。（資料圖片）

教育局：設法團校董會條文不適用於私校

雖然凱莉山聲稱正成立新的校董會架構，邀辦學團體代表、教員、家長、校友及獨立人士加入，就學校課程政策、人事政策、資源政策等訂指標。凱莉山又指，上月23日已電郵教育局註冊組，提交校董會書面申請，並一併填報部份董事申請表。

教育局回覆《香港01》時稱，當局未有收到該校申請成立法團校董會。教局重申，據《教育條例》第40BK條，學校設法團校董會只適用於資助學校、直資學校及指明學校，由於私立學校不屬於上述三類學校，故《教育條例》中有關設立法團校董會條文，不適用於私立學校。教育局又說，「為免誤會，本局會提醒學校留意《教育條例》的相關規定」。

教育局表示，十分關注該校情況，曾多次明確提醒學校必須妥善照顧學生褔祉，與家長及持份者清楚交代其安排。教局重申，學校須按合約條款及相關法例盡快處理教職員支薪事宜。對於校方表示，正進行行政及管理架構重整、處理各項財務安排，教育局會繼續留意情況及提供建議。

教育局強調會按既定機制嚴肅跟進有關該校運作及安排的投訴，「若發現學校有違規之處，本局會作出懲處」。​

香港凱莉山學校（Mount Kelly Hong Kong ）原計劃在屯門開辦國際學校，惟因學校註冊問題屢屢觸礁。（資料圖片）

香港凱莉山屬於註冊私立學校

香港凱莉山學校是英國百年貴族學校Mount Kelly首間海外分校，原校擁有逾140年歷史，是英國最頂尖寄宿學校之一。

惟翻查資料，凱莉山學校來港辦學時波折重重，校舍選址多次更改，女藝人陳慧珊曾入稟高院控告校方違約。學校因無預先向香港教育局申辦「國際學校」認可，最終校名中沒「國際學校」四字。據教育局網頁，香港凱莉山學校屬於註冊私立學校。