保就業計劃｜多間幼稚園及私立學校獲批資助　家長質疑欠透明度

香港特區政府在第二輪防疫抗疫基金下推出「保就業」計劃（計劃），透過向僱主提供有時限的財政支援，協助他們支付員工的薪金，以保留可能會被遣散的僱員。而該計畫受惠的對象更有不少是直私學校及幼稚園，當中亦有獲批500萬以上的辦學團體，雖金額與僱員人數有直接關係，但仍有家長質疑政府應更謹慎監管，因有不少學校仍是收足學費，不應有財政難關。

+ 8 + 7 + 6

家長看不出學校經濟壓力之處

Vivian（化名）子女目前就讀蘇浙小學國際部，記者翻查資料，該校已獲批工資補貼達607萬港元，Vivian質疑，目前該校只答允新學年凍結學費，在家長們交足所有學費的情況下，學校竟可申請一大筆補貼而不回饋家長，最大問題是政府只是想隨便「派錢」，學校不用詳細向家長交代收到的補貼之用。

另一方面，即使學校以有學生退學為由，令學費收入減少，Vivian認為校方的理由不合理，皆因熱門學校有收生名單的「waiting list」， 該校在疫情期間仍有新插班生入讀，所以根本難以發生收生不足情況，而對於熱門學校來說，疫情根本無阻家長的擁戴，因此Vivian再次強調，政府應認真審視，這些學費收足而沒有退學潮的學校。

而蘇浙小學國際部在上學年疫情期間曾有一眾家長在網上發起聯署活動，要求減免部分學費，皆因校方安排的網上教學時間相當少，家長早於今年二月中旬向校方反映此問題，希望校方能做更多，當時每星期只有兩次30分鐘的ZOOM課堂。

+ 3 + 2

上述事件最終校方拖到復課也未有回應，一位受訪家長憶述：「最初並沒有要求校方在學費上有所調整，只是想校方在教學上做『足』，例如他們中學部，網上教學都是跟平日上課時間去安排，但為甚麼小學就不行？作為家長，我們交足學費，老師卻工作量減少糧照出，校方一直沒有回應，拖到現在都復課了，其他私立學校也有減學費的安排，因此學校給我們的感覺是收了錢便不理會家長感受。」

補貼名單難以看清實際作用

記者翻查6月至8月已獲批工資補貼的僱主名單，發現有學校是以整個機構申報，例如英基以「英基學校協會」上報，承諾受薪2027人，合共獲批約5千2百萬港元！亦有個別申報的情況，例如與學之園相關的申報包括：學之園(迎海)有限公司、學之園(海逸)有限公司、學之園(凱帆)有限公司、學之園(日出康城)有限公司、學之園有限公司。而且亦發現有學校以學校名義獲批一筆補貼、再以同一學校董事會再獲批一筆補貼、再以學校校友會名義再獲補貼。

相關文章 :【幼稚園】學校面對財政困難 N班及全日班收生不足促政府資助