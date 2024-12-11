經濟高峰論壇｜陳家強：政府須高瞻遠矚帶領革新　勿只重視硬件

《香港01》今日舉行經濟高峰論壇2024，財經事務及庫務局前局長陳家強出席主題論壇表示，政府在各產業變革中有重要統籌角色，要高瞻遠矚，帶領業界革新。他又認為，要發展高新科技，軟件比硬件重要，但擔心政府現時仍未了解如何運用好大學裡的人才，寄語政府不能只顧硬件，「人才同硬件都要有好嘅配合先做到」。



財經事務及庫務局前局長陳家強在主題論壇「產業變革：打造新發展引擎」中發言表示， 要推行產業變革、提高生產力的首要考慮，是產業有沒有需要變革、如何變革。他指，現時香港各行業正面對挑戰，例如香港的航運中心排名不斷下跌、貨櫃碼頭所使用的科技不及其他地區等，的確有變革需要，所以須思考政府在變革中的角色。

陳家強認為，政府在產業變革中有重要角色，要高瞻遠矚，做好統籌角色，舉例指機場三跑道系統是政府早於十多年前規劃，預計啟用後，可以維持本港機場的競爭力。他又指出，行業裡的持份者或會著重眼前利益，重申政府應擔當領頭角色，同時做好各持份者之間的配合。

談到政府提出要向高新科技（High-tech）發展，陳家強認為，大眾對此抱有懷疑，而他亦認為政府從來沒有制定有關高新科技的政策。不過，他認為，香港各間大學近年不斷發展，不知不覺間已有多間全球排名高的大學，多年之間，吸引了不少科研人才，例如無人機企業大疆（DJI）的創辦人，便曾在港攻讀碩士，認為香港早已有發展創科的合適土壤。

陳家強認為，發展高新科技，軟件比硬件重要，但擔心政府現時仍未了解如何用好大學裡的人才，強調政府如打算將香港建設成國際科技中心，要做好資源分配，不能只顧硬件，同時要吸引各地人才來港，「變係見到，但人才同硬件都要有好嘅配合先做到」。

陳家強又關注政府發展北部都會區的科技城時，會有過份規劃（overplanning）的情況，指香港過去已錯過了不少時機，擔心「等唔到咁耐」。他又表示，過去政府在發展各產業時，「唔夠膽做」、「做親乜嘢都要顧及每一個大眾、行業嘅感受」，最終「變成唔做嘢」。他重申，政府應儘快制定行業政策，「睇返香港邊啲Research（研究）做得好，揀一兩個行業有優勢去發展」。