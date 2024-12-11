高鐵香港段首10月客量錄2100萬人次　超去年總數　港人北上佔46%

本港旅遊業逐步復蘇，運輸及物流局陳美寶今日（11日）回應立法會質詢指，高鐵香港段在今年首10個月，旅客乘客量有逾2,100萬人次，超過去年全年的總數，每日平均乘客量已達2018年預測的近九成。其中短途旅客的目的地以深圳及廣州為主，分別佔逾60%及近30%。至於乘客分布方面，來往香港西九龍站的香港居民，每日平均人次佔46%，訪客則佔54%，與去年的數據相近。



高鐵香港段在今年首10個月，乘客量錄得逾2,100萬人次。（資料圖片／黃浩謙攝）

短途旅客目的地以深圳及廣州為主

立法會議員張欣宇向運輸及物流局質詢高鐵的相關數據，局長陳美寶書面回覆指，高鐵自2018年9月23日投入服務至今，香港段的直達站點已由44個增至80個，其中短途目的地由6個增至目前10個，長途目的地則增至70個。

陳美寶指，根據港鐵去年和今年的高鐵車票出售資料，短途旅客目的地以深圳為主，福田和深圳北佔逾60%，至於廣州東和廣州南則佔近30%，不足10%為其餘短途站點，包括光明城、虎門、慶盛、東莞南、常平和東莞。

運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片／廖雁雄攝）

每日平均乘客量達2018年預測的近九成

陳美寶透露，高鐵香港段在今年首10個月，旅客乘客量有逾2,100萬人次，超過去年全年的總數，每日平均乘客量已達2018年預測的近九成，短途服務乘客人次恢復至87%，而長途服務乘客人次則恢復至95%。

至於乘客分布，截至今年10月31日，來往香港西九龍站的香港居民，每日平均人次佔46%，訪客則佔54%，與去年的數據相近，港人北上只增加1%。此外，高鐵香港段於去年度，為港鐵帶來的車務營運收入約25億元。

立法會議員張欣宇。（資料圖片／盧翊銘攝）

高峰期提供數據予內地口岸部門制定管理措施

客流管理措施方面，陳美寶表示，每逢節假日和客流高峰期前夕，港鐵會預先提供車票預售數據予相關單位，包括香港和內地口岸部門，共同商討及制定車站運作及口岸通關的客流管理措施。港鐵與相關單位亦會在客流高峰時段，加派人手協助旅客，保障旅客順利通關。

擬在內地口岸區範圍提供餐飲服務和商鋪

被問到會否考慮優化西九龍站，包括提供餐飲設施等。陳美寶指，香港西九龍站的佈局是根據工程規劃時，中港鐵路發展藍圖及客量預測設計。政府正積極與港鐵細化內地口岸區範圍的候車大堂，安排提供餐飲服務和商鋪。