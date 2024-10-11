重陽節｜西九龍高鐵站處處人流未逼爆　市民：北上食嘢平唔止一半

今日（11日）重陽節，連同周末港人有三日連假，北上消費熱潮未退。下午約2時，西九龍高鐵站未算擠擁，但處處可見人流。有市民準備到杭州旅遊，稱「返去食嘢，平啲啊嘛，平一半都唔止！」



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重陽節連同周末、不少市民趁連假乘坐高鐵到內地遊玩，在下午約2時，西九龍高鐵站未算擠擁，但處處可見人流，市民排隊過關尚算暢通。市民仍可購買即日到深圳的車票。

退休人士曾先生準備到杭州旅遊，逗留四至五日，稱「翻去食野，平啲啊嘛，平一半都唔止！」被問到為何不留港消費，他則說：「香港都有嘢玩，不過間唔時出去行吓。」，又預計旅遊期間每日消費不多於一百元，因當地物價低。

另有不願具名的父母帶着兩名兒子到內地，稱趁着假期到內地修理電話，因為價格較便宜，打算即日來回。

另一邊廂，內地遊客董小姐在港逗留一晚後，今日經西九高鐵站離開。她說頗喜歡香港，也經常來港旅遊，因次今次沒逗留太長時間。她說今次參觀了國家安全博物館，認為香港和內地正走向融合。