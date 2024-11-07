高鐵推旅遊專列　包車形式提供點對點特別班次　往韶關專列今首航

港鐵今（7日）宣布，高鐵香港段推出高鐵「旅遊專列」服務，按實際情況及需求，可以旅遊包車形式提供點對點特別班次，可以為團體出行提供量身訂製的專列服務，更切合團體旅客在時間及目的地安排的需要。有社福界組織今早率先體驗「旅遊專列」服務，約400名社福機構代表乘搭前往韶關的專列，展開三日兩夜的韶關高鐵交流之旅。



高鐵「旅遊專列」今啟程。（港鐵提供圖片）

港鐵表宣布推出高鐵「旅遊專列」服務，在維持及持續優化現有高鐵恒常列車服務的前提下，兩地鐵路單位會協調合作，按照實際情況及需求，以旅遊包車形式提供點對點特別班次，讓社會不同團體、機構及業界可以更靈活為兩地團體出行安排時間及站點，享受專屬的乘車環境。

港鐵指， 香港社福界心連心大行動今早率先體驗「旅遊專列」服務，約400名社福機構代表乘搭前往韶關的專列，展開三日兩夜的韶關高鐵交流之旅，為配合今次活動，港鐵聯同廣鐵集團及其下屬公司協調各單位，特別加開由香港西九龍站往返韶關站之特別班次，列車於早上9時7出發，約11時抵達韶關。

港鐵稱今次推出「旅遊專列」是港鐵與內地鐵路單位努力協調的新猷，可方便組織兩地交流及旅遊團，隨着首班「旅遊專列」推出，期望日後為更多團體及機構提供專列服務，加強兩地互聯互通，創造更大經濟價值。