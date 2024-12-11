香港恐龍化石｜掘出約30塊含恐龍骨骼化石岩石並移走　赤洲明解封

發展局早前公布首次在本港發現恐龍化石，圍封赤洲展開發掘工作。局方今（11日）表示，團隊發掘工作已完成，共發掘了約30塊含恐龍骨骼化石的岩石。漁護署長將於明日（12日）撤銷封閉船灣（擴建部分）郊野公園內的整個赤洲。



香港文物探知館10月舉辦恐龍講座，並率先展出恐龍化石。（資料圖片/黃浩謙攝）

發展局於10月下旬公布，首次在本港赤洲發現恐龍化石，隨即圍封赤洲，繼續發掘工作。局方今（11日）表示，發展局古蹟辦人員在中國科學院古脊椎所專家的指導和協助，以及漁護署的支援下，發掘了約30塊含恐龍骨骼化石的岩石，當中所含的恐龍化石實際數量須待清修工作完成後才能確定。

局方指，古脊椎所專家及香港古生物學家詳細檢查化石發現地點，確定所有外露化石已移走後，發掘工作亦已完成。因應在赤洲的考察和發掘工作完成，漁護署長將於明日（12日）撤銷封閉船灣（擴建部分）郊野公園內的整個赤洲。

古蹟辦與漁護署將聯同古脊椎所，以及香港、內地和其他地方的專家及研究機構合作，繼續推展恐龍化石清修及相關研究，鑑定赤洲恐龍的種類，以及探索香港遠古時期的古生態面貌。

展覽及公眾教育方面，發展局表示，位於香港文物探知館庭院的臨時工作室定於12月20日開放，屆時古蹟辦會安排市民現場觀看化石清修工作，並展出經清修的恐龍化石及其他在港發現的化石，例如水生動物介形蟲、菊石及蕨類植物，有關詳情稍後在古蹟辦網頁公布。此外，古蹟辦與漁護署會繼續舉辦公眾講座和古生物工作坊，漁護署亦會為中、小學舉辦相關到校科普活動，詳情參閱古蹟辦網頁及香港地質公園網頁。

發展局強調，所有外露恐龍化石已從赤洲移走，提醒市民赤洲位置偏遠，島上沒有適合登島及遊覽的配套設施，地理和天氣因素令船隻靠岸有一定風險，呼籲市民不應冒險登島。而根據《古物及古蹟條例》（第53章），除主管當局及其授權人士，任何人不得挖掘或搜尋古物。如發現古物或疑似古物，或得知有關發現，須向古蹟辦報告。