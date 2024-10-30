香港恐龍化石︱專家團隊手攜發電機及挖掘工具登赤洲島「尋龍」

發展局早前公布，香港西貢赤洲島首次發現有恐龍化石，初步估計屬「白堊紀時期」的恐龍。該化石早於2013年被發現，惟當局今年3月才作進一步研究。發展局今日（30日）表示，專家團隊已馬不停蹄在赤洲島進行發掘，希望盡快完成採集化石樣本，作深入研究和鑑定。由於赤洲位於香港東北水域，島上沒有登岸設施和水電供應，專家團隊需手攜發電機及挖掘工具登島挖掘。



古蹟辦聯同古脊椎所的專家馬不停蹄在赤洲島進行化石發掘工作。（發展局 Facebook圖片）

古蹟辦聯同古脊椎所的專家馬不停蹄在赤洲島進行化石發掘工作。（發展局 Facebook圖片）

發展局古物古蹟辦事處聯同中國科學院古脊椎動物與古人類研究所（古脊椎所）的專家團隊，在漁農自然護理署協助下登上赤洲島。除古脊椎所專家外，發展局亦已積極聯絡本地專家學者，為日後開展研究、舉辦科普教育活動和展覽提供意見。

當局又表示，現正在探知館庭院興建臨時工作室及展示室，預計年底前落成，市民屆時可以現場觀看專家清修化石的過程及已清修的化石，進一步了解化石的發掘和清修工作。