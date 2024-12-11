屯門醫院41周女胎胎死腹中　父控訴沒持續測心　院方：非醫療事故

一名準父親周二（10日）在網上發文指控屯門醫院疑涉醫療事故，他稱其妻子入院待產期間，醫護人員未有持續監測胎兒心跳，最終女兒胎死腹中，妻子亦要接受緊急剖腹產，情況一度危殆。「我不相信這種一系列的變故，用醫生的話來說最終歸於不幸和太多解釋不清的原因。」

屯門醫院周三晚（11日）回應指，醫護團隊在病人催生期間，已持續密切監察病人及胎兒的情況。而婦產科團隊在術後已即時向家屬解釋情況，並致以深切慰問及提供所需支援和協助。

對於家屬質疑，屯門醫院期望病人及家屬理解，並解釋分娩過程有可能出現嚴重併發症，對產婦及胎兒均會產生風險，甚至有可能導致死亡，臨床上未必可即時確定原因，病人出現嚴重併發症亦不涉及醫療事故。



準父親于先生周二（10日）在社交平台群組發文，指控屯門醫院疑涉及醫療事故。（資料圖片／歐嘉樂攝）

女兒未出生胎死腹中 妻子送深切治療部一度危殆

該名準父親于先生周二在社交平台群組發文，指控屯門醫院疑涉及醫療事故。帖文稱，其妻子在入院待產期間，醫護人員並無持續監測胎兒心跳，最終女兒未出生便突然胎死腹中，而妻子在分娩的過程中大量出血及感染，須接受緊急剖腹產，術後因大出血送入深切治療部，情況一度危殆。

于先生在文末質疑胎兒死因︰「我都不知如何面對我的太太。此時此刻我都無法明白，明明準備好一切迎接新生命迎接三口之家确變成喪女之痛，以及我最愛的太太幾乎在鬼門關前走了一圈這種情況。我不相信這種一系列的變故，用醫生的話來說最終歸於不幸和太多解釋不清的原因。」

屯門醫院回應指，醫護團隊期間持續密切監察病人及胎兒的情況。（資料圖片）

屯門醫院︰醫護團隊於病人接受催生期間持續密切監察情況

屯門醫院周三回應指，涉事病人在今年3月於內地接受體外授精治療後懷孕，預產期為11月28日。孕婦在懷孕30周期間，在本港母嬰健康院登記接受產前檢查，產前檢查未有發現胎兒異常。

屯門醫院又指，病人於12月5日早上經預約入院待產，病人當時懷孕41周，入院檢查期間胎兒活動及心律均正常，惟病人未有生產跡象。婦產科醫生經檢查後，安排病人於翌日接受催生，醫護團隊期間持續密切監察病人及胎兒的情況。

屯門醫院指，對事件深表悲痛，婦產科團隊在術後已即時向家屬解釋情況。（資料圖片）

晚上8時10分胎兒心跳正常但未作產 9時半胎兒已無心跳

病人在12月6日早上獲處方催生藥物，醫護人員亦教導和指示病人記錄胎動，提示若痛楚增加、持續出血及穿羊水，需要盡早通知醫護人員。醫護人員當日分別在早上9時35分、下午3時正及下午4時55分，三次為病人量度胎兒心跳 ，同樣顯示胎兒心跳正常。

直至同日晚上8時10分，病人表示有痛感，醫護人員檢查陰道及再次量度胎兒心跳，當時胎兒活動及心跳均正常，但仍未作產。晚上8時35分 ，醫護人員再次查詢病人情況，亦未有異常及作產跡象。至晚上9時30分，醫護人員再次為病人檢查後發現異常，隨即安排超聲波檢查，確認胎兒已沒有心跳。

病人於緊急剖腹分娩後，轉送深切治療部治療，目前情況已好轉。（資料圖片／鄧詠中攝）

病人出現發燒徵狀 經評估安排緊急剖腹分娩

醫護團隊其後持續監察病人的情况，並安排病人轉往產房待產。病人在待產期間，向醫護人員要求安排無痛分娩。醫護人員經臨床評估後，再作跟進安排，惟病人其後出現發燒徵狀，情況緊急。

醫護人員再次評估後，最終決定在12月8日凌晨安排緊急剖腹分娩，胎兒取出後證實死亡。病人於緊急剖腹分娩後，轉送深切治療部治療，目前情況已好轉，已經轉回產後病房繼續留醫，情況穩定。

屯門醫院指，病人已經轉回產後病房繼續留醫，情況穩定。（資坪圖片）

屯院稱分娩過程可能出現嚴重併發症 臨床上未必可即時確定原因

屯門醫院指，對事件深表悲痛，婦產科團隊在術後已即時向家屬解釋情況，病人聯絡主任亦與病人及家屬會面，致以深切慰問及提供所需支援和協助。

而院方初步審視個案後，認為醫療團隊在病人分娩的過程中提供適切護理，病人出現嚴重併發症亦不涉及醫療事故，因此希望病人及家屬理解，分娩過程有可能會出現嚴重併發症，對產婦及胎兒均會產生風險，甚至有可能導致死亡，臨床上未必可以即時確定出現嚴重併發症的原因。

醫療團隊會繼續和病人及家屬保持溝通，若病人及家屬希望檢驗胎兒遺體，了解胎兒夭折的原因，屯門醫院會提供協助。