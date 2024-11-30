屯門醫院電腦掃描核實病人身份漏貼紙要罰$10元　院方稱7月已叫停

屯門醫院放射科電腦掃描房今年2月更新了病人身份驗證系統，員工使用系統核對身份後，需要打印標籤，貼在病人表格上。有員工稱在實施新系統同時，電腦掃描團隊主管加入罰錢機制，隨機抽查病人表格，每貼漏一張貼紙，就要罰10元。他指至今目睹有三四個人被罰錢，批評主管做法不公平，是剋扣薪金，違反《僱傭條例》。



屯門醫院回覆指，非常重視事件，詳細調查後確認有關做法並非部門政策，為部份前線職員自行商議採取，以互相提示。院方稱主管於7月發現事件後，認為做法不恰當並已即時停止，經調查後已將涉及的款項60元退還予相關同事。



屯門醫院放射科電腦掃描房今年2月更新了沿用的病人身份驗證系統，以往是由人手確認病人的登記資料，現改為使用新系統核實身份，並將資料同步存放在電腦掃瞄機。核對後，系統會列印一張有身份資料的貼紙，員工需要貼在病人表格上。

屯門醫院放射科有員工指，電腦掃描團隊主管在列印機上張貼罰則，旁邊擺放了錢筒。（受訪者提供圖片）

有不願具名的電腦掃瞄房員工表示，新系統推出同時，任電腦掃描團隊主管的高級放射師實行罰錢機制，隨機抽查病人表格，如發現漏貼一張貼紙，就要罰10元。罰款數目張貼在列印機上，旁邊擺放了錢筒。他指至今已目睹三四個人被罰錢，暫未知錢的用途，更有同事反映意見後被調離掃瞄房。

他表示明白新系統的原意是避免人手「入錯資料」，出現「照錯人」的情況，但不解團隊主管為何要透過罰錢，處分做漏一個步驟的員工。他批評主管做法不公平，而且若沒跟足工作流程，亦可透過現行的紀律委員會處分，毋須罰錢。他認為這等同剋扣薪金，有違《僱傭條例》。他指周三（27日）收到有同事向勞工處投訴事件的電郵，同日該罰則被收回。

屯門醫院回覆指，有關做法並非部門政策，為部份前線職員在工作流程更新後，自行商議採取。（資料圖片）

屯門醫院稱非部門政策 7月已即時停止做法、退還所涉60元

屯門醫院回覆查詢，表示一向非常重視病人身份確認的程序，確保病人接受適切的診治，並積極推動善用科技，協助同事準確核對病人身份。院方指，今年2月起放射科更新沿用的病人身份驗證系統，職員使用系統核對病人身份後，需打印標籤並貼在病人表格上，確認完成核對程序，措施旨在提升病人安全及部門運作效率。

屯門醫院表示非常重視事件，已進行詳細調查，確認有關做法並非部門政策，為部份前線職員在工作流程更新後，自行商議採取，指他們執行有關做法前，亦未有在部門會議中詳細討論及諮詢。院方稱，主管於今年7月發現事件後，認為做法並不恰當、並已即時停止，經調查後已將涉及的款項60元，退還予相關同事。

院方指，理解員工對事件的關注，部門主管已再次向員工講解正確使用系統核對病人身份的重要性，確保他們知悉及遵從相關步驟，並避免以不恰當的方式作出提示，以免引起誤會。

就醫院的說法，該員工表示，只有下罰錢指示的高級放射師，以及同為前線員工、其委任的資深放射師「商議採取」，其他前線同事並無同意。他指罰錢固然並非部門政策，但高級放射師作為部門管理層，且有請資深放射師執行措施，質疑醫院回覆是推卸責任。他又指9月仍然見錢筒裡面有錢，亦有同事向他透露「中招」被罰。

醫務衞生界立法會議員林哲玄。（資料圖片/黃浩謙攝）

林哲玄：如有一人不贊成也不應罰錢

立法會醫務衞生界議員林哲玄認為，身份辨識十分重要，否則可引致相當嚴重的醫療事故，例如輸錯血。他強調員工絕對有責任核實，「員工責任不會因為科技進步而減少。」

不過他表示「錯是人之常情」，而且法例上應不容許部門實行罰錢機制，除非部門內所有人協議好作互相提點之用，就不評論做法，但只要有一個人不贊成，也不應該這樣罰錢。他提醒部門內應「小心溝通」，按其情況訂立合適流程。

勞工處稱不評論個別個案，未有直接回應有否接獲相關投訴。處方補充，《僱傭條例》訂明僱主不得非法扣除僱員工資。如被檢控，最高可被罰款10萬元及監禁1年。僱員如懷疑其僱傭權益受損，應盡快向勞工處勞資關係科分區辦事處提供資料，處方會向僱員提供適切的協助。