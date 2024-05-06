屯門醫院NICU爆抗藥性金黃葡萄球菌　7嬰兒帶菌隔離治療

屯門醫院新生嬰兒深切治療部（NICU）先後有7名嬰兒，被發現帶有抗藥性金黃葡萄球菌。院方表示，非常關注事件，會調查感染源頭，並進一步於有關病房加強篩查，以及繼續緊密監察該病房病人健康情況。



屯門醫院新生嬰兒深切治療部（NICU）7名嬰兒，被發現帶有抗藥性金黃葡萄球菌。（資料圖片）

14日大女嬰轉往兒童醫院接受治療 另三嬰兒嚴重

屯門醫院新生嬰兒深切治療部一名14日大女嬰，因自身疾病轉往香港兒童醫院接受治療，於4月29日經檢測發現帶有抗藥性金黃葡萄球菌，並沒有感染徵狀。

院方按既定感染控制程序進行篩查，證實同一病房再有六名，年齡由6日至5個月大的嬰兒，為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，全部均沒有感染徵狀。六名嬰兒正接受隔離治療，其中三人因自身疾病情況嚴重，另外三人情況穩定。

醫院指，已根據既定指引加強執行感染控制措施，包括徹底清潔及消毒該病房，包括環境、保溫箱、儀器、用具，並已經將有關個案呈報醫院管理局總辦事處，以及衞生防護中心作出跟進。