廉署告物業買家瞞報出租單位　欺詐銀行按揭貸款　法庭今判囚14月

一名物業買家向銀行隱瞞物業出租予他人，令銀行不向她追討須符合自住規定而獲批的八成按揭貸款逾800萬元﹐早前被廉署起訴。區域法院暫委法官今日(12月12日)判處被告監禁14個月，又頒令充公被告出租物業所得租金收入共70萬元。



灣仔區域法院（資料圖/江麗盈攝）

被告黃顯寧，49歲，保險代理，早前承認兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。

案情透露，被告於2020年2月底以998萬元為身處海外的兒子購入何文田一個私人住宅物業。數日後，她按上述計劃向信銀國際申請八成按揭貸款，並申報該物業由她及兒子自住。被告在按揭貸款申請表上簽署聲明，如該物業日後不再由她或兒子自住，她有責任即時通知信銀國際。該銀行於2020年6月底批准被告的申請，向她批出八成按揭貸款逾800萬元。

廉署調查貪污投訴時發現，被告於2020年8月至2022年6月期間，先後以月租19,000元及20,500元將該物業分別租予兩名租戶，但從沒有通知信銀國際該物業已改變用途。信銀國際於2021年12月亦曾致函要求被告及其兒子確認物業是否繼續由他們自住，二人當時回覆確認為自住用途。

廉政公署。（資料圖片／蘇煒然攝）

根據香港金融管理局指引，銀行須遵守自住物業按揭貸款的按揭成數上限規定。案發時，中信銀行(國際)有限公司(信銀國際)為800萬元至1,000萬元的自住物業提供最高八成按揭貸款。

若信銀國際得悉該物業是作租住用途，會要求被告償還部分或全部按揭貸款，或向她施加上調利率等其他條件。

暫委法官鍾偉強判刑時稱案情嚴重，他以監禁30個月為量刑起點，考慮到被告認罪及其他求情因素，遂將刑期扣減至14個月。

暫委法官並批准控方申請，頒令充公被告犯罪得益70萬元，即被告出租涉案物業所得的租金收入。被告須於12月16日或之前履行充公令的要求，否則可被加刑20個月。