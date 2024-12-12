入境處首引入自助個人證件服務站　一機包辦零人工處理　明起運作

入境處今日（12日）舉行記者會，介紹入境處「自助個人證件服務站」的服務提升/自助站服務示範。服務站由明日（13日）起投入服務，市民可免卻親身面見入境處登記主任程序，零人工處理，亦毋須預約。入境處表示，使用自助服務需時約15分鐘，與傳統方式相約，但預計每日可以額外多處理900宗身份證申請，更有效靈活調配資源。



入境處今日（12日）舉行記者會，介紹入境處「自助個人證件服務站」的服務提升/自助站服務示範。（黃浩謙攝）

入境處今日宣布，將提升「申請個人證件服務站」的功能，於明天（13日）推出自助申請香港身份證服務， 合資格申請人透過服務站一站式辦理身份證和香港特區護照申請，包括填寫和簽署電子表格、拍攝相片、套取指紋及遞交申請，免卻親身面見入境處登記主任的人工程序，而使用「申請個人證件服務站」的服務亦不需要預約。

新服務首階段會涵蓋以下三類 18 歲或以上並持有本地簽發智能身份證人士的換證申請：

1. 因年滿 18 歲而需換領成人身份證人士的申請；

2. 已核實永久性居民身份證資格而需換領永久性居民身份證人士的申請；及

3. 持有有效舊款智能身份證而需換領新智能身份證人士的申請。

合資格的市民可選擇使用「申請個人證件服務站」一站式辦理身份證和特區護照的申請及繳付申請特區護照費用，可接受轉數快及八達通付款，毋須重複進行身份認證、拍攝相片、填寫和核對個人資料或額外填寫申請表格。

至於領證方面，入境處已整合各種領取證件服務站的功能，合資格的市民可以透過同樣位於入境處總部的「領取個人證件服務站」，以自助形式同時領取身份證和護照。

「易申請」使用步驟：

1. 選擇三種語言（廣東話、普通話及英語）

2. 選擇服務類別，例如「身份證及護照」

3. 選擇身份證申請類別，例如年滿18歲換領成人身份證

4. 將舊智能身份證晶片向上，插入身份證閱讀器

5. 將左、右手拇指指模同時放進指紋掃描器上，填寫申請表格，系統會自動顯示基本個人資料，故只需填寫國籍、職業、通訊地址及電話號碼等

6. 選擇申請特區護照及類別，例如首次申請

7. 填寫資料後可核對表格資料是否無誤，然後按確定，在簽名板上簽署

8. 簽署會在螢幕上顯示，並可放大表格檢視輸入的資料是否正確，如無問題可按確認

9. 站在地板指定標誌上拍照

10. 系統會提示「準備」並數「一、二、三」

11. 在螢幕上選擇心儀的照片，確認提交的照片作身份證及護照之用，及中文姓名無誤，按繼續，並選擇領取方式，包括親身領證及授權代表領證

12. 選擇付款方式包括轉數快及八達通（自助站設八達通付款機或可掃描螢幕的二維碼進行轉數快轉帳）

13. 成功提交申請後，槽口會彈出通知書，顯示領取護照地點、時間，而下方會打印申請香港身份證收據



市民在申請時，舊身分證會同時被收走。

「易領取」使用步驟：

1. 申請人需攜帶身份證收據及舊護照

2. 選擇語言並放置身份證在閱讀器或身份證收據在卡槽內，系統會閱讀身份證收據資料及核對身份

3. 將手指放進指紋掃描器中

4. 站在指定位置，按準備好後，望向眼前鏡頭，鏡頭會上下移動掃描容貌，螢幕顯示個人資料後，按確認

5. 需要在30秒內在左方「新智能身份證」卡槽取回身份證

6. 將舊特區護照放進下方「舊護照卡槽」，揭開護照最後一頁，放進卡槽後自動進行剪角注銷

7. 新護照其後在新旅行證件卡槽彈出



入境處人員示範申請證件。（黃浩謙攝）

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另一方面，由周五（13日）開始，入境處會將簽發新智能身份證所需時間，由原先七個工作天縮短至五個工作天 （工作天不包括星期六、日及公眾假期） 。市民可於入境處完成處理後的下一個工作天領取新身份證。目前，服務站只有在將軍澳入境處才有。

助理首席入境事務主任（人事登記）周佩玉補充，使用自助服務需時約15分鐘，與傳統方式相約，但預計每日可以額外多處理900宗身份證申請，即每星期額外處理超過4,500宗身份證申請，比將軍澳人事登記辦事處的處理量多1.5倍，更有效靈活調配資源。她表示，會密切留意服務站推行情況，就市民意見、需求，積極考慮擴展。

被問及服務站如何確保收集的個人資料無誤，她解釋市民在插入身份證，包括打指模及拍照時，已有紀錄進行認證。而市民共兩輪拍照，每一輪的拍照機會有3次，即共6次，如不合格，有當值登記主任可協助處理。

入境處補充，由於現時政府推出新人才計劃，短時間之內有大量新人才來港，需要申請身份證。因應現行新政策下，需要處理身份證數量較以前大增，故希望透過科技提升服務，舒緩人手緊張問題。