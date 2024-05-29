將軍澳入境處總部｜自助申請身份證＋婚姻登記服務｜附交通方法

將軍澳入境處全新總部6月啟用！位於將軍澳新入境處總部將於2024年6月11日正式投入服務，新總部將增設出生和婚姻登記服務，更有超靚打卡婚禮禮堂及花園！新入境事務處總部啟用後，部分辦事處的服務會受到影響，即睇內文了解！



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將軍澳入境事務處新總部6.11啟用 申請身份證全自助

入境事務處總部將由灣仔遷往將軍澳，將軍澳入境處全新總部亦將在6月11日正式投入服務。新總部佔地約17,200平方米、樓高18層，分為執法大樓及行政大樓。

將軍澳入境事務處新總部

地址：香港新界西貢區將軍澳寶邑路61號



將軍澳入境事務處新總部交通方法

新總部鄰近港鐵將軍澳站及調景嶺站，市民可由港鐵站步行約5分鐘便可抵達，亦有不同巴士路線可以選擇，交通方便。

為方便市民，新總部亦將設置44部「申請個人證件服務站」以及10部「領取個人證件站」，讓市民在遞交各項申請和領取各類證件或簽證時，無需在櫃枱前排隊輪候，更可以在非辦公時間透過自助服務站使用服務、亦可以全自助形式申請身份證，對於一眾上班族來說絕對會更方便。

增設婚姻登記服務 超靚婚禮禮堂＋心型花圃

新總部亦將增設出生和婚姻登記服務，更設有超靚婚禮禮堂！婚禮禮堂大約100平方米，可以容納超過80名親友，婚禮禮堂內更設有星光效果的特色背景幕牆，可以設置不同燈光色彩及效果，非常浪漫！

新總部禮堂外亦提供心型花圃及婚禮花園，一對新人可以盡情打卡！婚禮花園中間放置了一座以3D打印技術打造而成的大型雕塑，雕塑外型就如新娘的頭紗，以金屬勾勒出頭紗輪廓，別具特色。

如果想在將軍澳新增設的婚禮禮堂舉行婚禮，可透過電話（3102 3883）或網站預約到金鐘道政府合署低座三樓的婚姻登記事務及紀錄辦事處遞交擬結婚通知書。

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觀塘辦事處6月9日起停止服務 留意最新領證安排

入境事務處總部啟用後，將會整合現時分散在不同地區和租用物業的辦公室和設施。觀塘辦事處的最後工作日為2024年6月8日，並將於6月11日搬遷至將軍澳，並重新命名為人事登記處 — 將軍澳辦事處。

如果市民早前曾申請證件，而領取證件的領證地點為觀塘辦事處，需於6月8日前前往觀塘辦事處領取，否則需於6月11日起到將軍澳辦事處領取。

如果領取證件的領證地點位於灣仔，則要留意領取通知書發出日期去相關地點領證。若領證通知書發出日期在3月10日或之前，而6月8日未領證，則於6月11起到將軍澳新總部領證；若領證通知書發出日期在3月11日或之後，而6月8日未領證，則於6月11起到中環海港政府大樓2樓領證。

位於觀塘宏利金融中心及灣仔入境事務大樓8樓的人事登記處則會繼續於現址提供服務，觀塘（臨時）辦事處將於2025年第3季結束服務，灣仔入境事務大樓辦事處將繼續提供身份證辦理及申領服務至2026年，望期後可以在港島區找到新地址繼續提供服務。

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