換身份證｜政府提出修例准用自動證件機辦證　交立會先訂立後審議

入境事務處已設立「申請個人證件服務站」，供市民使用自動證件機申領及辦理護照，惟法例列明，市民必須親身面見入境處人員辦理。保安局今日（18日）公布向立法會提出修訂《2024年人事登記規例》，容許市民透過入境處的「申請個人證件服務站」，以自動化方法遞交和處理身份證申請，建議修訂的規例和命令將於10月23日提交立法會，進行先訂立後審議程序。



+ 3

免卻市民親身面見登記主任程序

保安局表示，修訂法例旨在容許透過入境事務處的「申請個人證件服務站」，以自動化方法遞交和處理香港身份證的申請。合資格的身份證申請人可於該服務站以自助形式完成經簡化的申請手續，免卻親身面見登記主任的程序。

建議修訂的規例和命令將於10月23日提交立法會，進行先訂立後審議程序。入境處表示，有關「申請個人證件服務站」身份證申請的服務安排和細節，將於今年年底推出前適時公布。

首批換證件機設置將軍澳入境處總部

入境處發言人表示，首批「申請個人證件服務站」現設置於將軍澳入境處總部。預計該服務站處理身份證申請的功能將於相關附屬法例修訂通過審議期後，在今年年底前推出。屆時合資格的申請人可以自助方式遞交身份證申請，省時便捷。處方指不論提交申請的方式為何，有關身份證申請的資格準則均維持不變。