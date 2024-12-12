除夕煙花倒數｜港府倡深圳灣口岸通宵　羅湖口岸開至元旦凌晨二時

除夕夜旅發局會跨年倒數煙花匯演。政務司司長陳國基今日（12日）主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門有關除夕及元旦期間接待訪港旅客的預備工作。特區政府與深圳市政府已建議當晚深圳灣口岸通宵服務；羅湖口岸延長至翌日凌晨二時，內地口岸部門已上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布。



灣仔會展外牆將設有巨型倒數時鐘，讓大家倒數至午夜 12 時。（旅發局模擬圖片）

陳國基今日在節慶安排跨部門工作小組會議表示，特區政府會做好接待訪港旅客預備工作，積極協調及統籌口岸和交通配套，並與相關機構及旅遊業界保持緊密聯繫，做好人流管理、信息發布、公共交通及各口岸安排，確保各項接待旅客的環節能運作暢順，為訪港旅客提供優質體驗。

內地口岸部門已按程序要求上報國家口岸部門進行審批

港府表示，因應除夕跨年倒數煙花匯演，已與深圳市政府商討好延長跨年夜的關口服務時間，包括建議深圳灣口岸的旅客清關服務由原來凌晨十二時關閉，改為通宵服務；及羅湖口岸的旅客清關服務由原來凌晨十二時關閉，延長至翌日凌晨二時。

內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布。而港珠澳大橋口岸以及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常二十四小時通關。

港鐵通宵服務 金巴皇巴等跨境直通巴增班次

交通安排方面，運輸署指，港鐵大部分鐵路線會於除夕夜通宵服務，並會配合關口安排，相應地延長東鐵線來往港鐵羅湖站的服務。各公共運輸營運商會預留足夠車輛和人手以滿足乘客的出行需求。

至於各關口交通，運輸署指，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）、落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）及跨境直通巴士會增加班次。署方會制定預案，在有需要時於港珠澳大橋口岸、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等地，設立公共交通專用通道，保障公交服務暢順。

另外，警務處、入境處香港海關及相關部門組成的跨部門聯合指揮中心，將於12月21日至明年1月1日運作，實時監察口岸現場情況，並與內地口岸部門保持緊密聯繫。