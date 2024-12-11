聖誕節．冬日巡禮｜旅發局三驚喜　郵筒變聖誕樹　周末起派明信片

旅發局舉行的香港繽紛冬日巡禮已在11月22日舉行，聖誕節將至，旅發局今日（11日）公布推出三個聖誕驚喜，包括與香港郵政首次合作，將全港70個紫色郵筒改裝成「聖誕樹」，並由12月14日起在三個旅客諮詢中心派發聖誕主題明信片。此外，中環砵甸乍街的電車站亦已換上聖誕新裝，當電車停靠時，除了耳熟能詳的電車「叮叮聲」外，乘客亦會聽到經典的聖誕鈴聲。



▼2024年11月22日 冬日維港水上煙火表演▼



+ 4

驚喜一︰全港70個郵筒化身聖誕樹

旅發局與香港郵政首次合作，首次以3D打印技術，為全港多個紫色郵筒換上聖誕主題新裝，讓市民及旅客隨時在街上發掘聖誕打卡驚喜。

由即日起至明年1月1日，全港70個遍佈港九新界及離島的紫色郵筒，將分批化身聖誕樹，樹身更隱藏聖誕小鎮的可愛主角「聖誕小精靈」。

驚喜二︰12.14起派聖誕主題明信片

由12月14日起，位於機場、尖沙咀及西九龍的旅發局旅客諮詢中心，以及西九文化區的聖誕小鎮，將派發包含本地平郵及空郵郵費的聖誕主題明信片。旅發局更會在聖誕小鎮設置期間限定郵筒，收集溫馨祝福。

該聖誕明信片由旅發局設計，兩個主題分別為聖誕小鎮及聖誕禮物包裝。明信片上設有濾鏡片，透過鏡片觀賞燈飾時，光點會轉成聖誕樹和愛心圖案。

位於中環砵甸乍街的電車站已換上聖誕新裝。（旅發局圖片）

驚喜三︰聖誕主題電車及車站 播經典聖誕鈴聲

位於中環砵甸乍街的電車站已換上聖誕新裝，當電車停靠時，車站會先響起耳熟能詳的電車「叮叮聲」，緊接而來便是經典聖誕鈴聲。聖誕主題電車同時會在港島現身，為城市增添聖誕氣息。

至於中環半山扶手電梯、港鐵站電子屏幕、位於尖沙咀的旅客諮詢中心，亦已更換聖誕新裝，增強本港的冬日節慶氣氛。

▼2023年12月24日 市民平安夜湧西九看水上煙火表演▼



+ 15

此外，平安夜、聖誕節及拆禮物日（12月24日至26日），旅發局將連續三日的晚上8時正，在西九文化區舉行「冬日維港水上煙火」，每場表演時間10分鐘。而12月31日除夕夜，維港兩岸亦會舉行跨年倒數煙花匯演。