旅發局除夕煙花匯演12分鐘長　兩特效首現香港　8個最佳觀賞地點

旅發局今（9日）宣布，12月31日除夕夜將舉辦跨年倒數活動及煙花匯演，歷時12分鐘。煙花闊度達1,300米，港島由中環至北角、九龍半島由西九龍至尖東海傍都能觀賞。其中兩款煙花特效首次在香港夜空綻放，將有特別調配的顏色，如天藍、粉紅、檸檬黃及橙色等。



煙花將有特別調配的天藍、粉紅、檸檬黃及橙色等，五層煙花同一時間在不同高度爆破。（旅發局模擬圖片）

煙花闊度達1,300米 8個最佳觀賞地點

今年除夕跨年倒數煙花闊度長達1,300米，歷時12分鐘。旅發局將安排5艘躉船及16艘浮船，組成前後排列的陣型，多層次及角度發放煙花。3座港島地標建築亦有樓頂煙火，營造高低、動感的構圖。

旅發局指，港島由中環至北角、九龍半島由西九龍至尖東海傍都能清晰欣賞煙花匯演。最佳觀賞位置有8個：西九文化區、香港文化中心露天廣場、星光大道、尖沙咀海濱花園、中環海濱、金紫荊廣場、灣仔臨時海濱花園、東岸公園主題區。

8個最佳煙花觀賞位置。（圖片來源：旅發局）

以大自然元素設計煙花

這次煙花匯演由擔任北京奧運開幕 、 閉幕式煙火項目主管劉琳設計，將演繹茂密大樹、具生命力的爆布、耀眼的祥雲等大自然形態。其中，「七彩祥雲」揉合七色彩煙及銀閃煙花，該特效首次在香港展示。特效將包含紅、綠、黃、藍、紫及橙色的彩煙，加上銀閃煙花。

另一亮點是「繁花盛放」，特效採用經特別調配的顏色，如天藍、粉紅、檸檬黃及橙色等。五層煙花將同一時間在不同高度爆破，呈現如同鮮花綻放的多層次煙花群，象徵美好完滿家園。

會展外牆設巨型倒數時鐘 全程直播慶新年

灣仔會展外牆將設有巨型倒數時鐘，讓大家倒數至午夜 12 時。（旅發局模擬圖片）

除了煙花匯演外，三座港島地標建築的樓頂將於除夕晚11時起，每15分鐘發放共4次 「許願流星」，象徵甜蜜、健康、常樂及富足。灣仔會展外牆再度設有巨型倒數時鐘，讓市民一同倒數。

匯演將透過本地免費電視台、旅發局網站及社交平台全程直播，又會通過衛星向全球轉播精華片段，展示香港獨特魅力。