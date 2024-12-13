保華建業3項目被撤換　工會憂分判商失業　無糧出「一層拖一層」

承建多項工務及公營房屋工程的保華建業集團，早前捲入欠薪、拖欠工程費用等糾紛。房協昨日（12日）表示，已跟保華達成協議，雙方同意就目前興建中的工程項目更換總承建商。建造業總工會理事長周思傑擔心，受影響的工人及分判商或因此失業。而如果分判商無法找回被拖欠的薪金，或無法向材料商「找數」，導致「一層拖一層」的連鎖效應。



香港建造業總工會理事長周思傑指，保華被撤換，或導致有工人及分判商因此失業。（資料圖片/林澤鋒攝）

建造業總工會理事長周思傑指，保華建業被撤換，新的承建商未必沿用現時的工人及分判商，或導致他們失業。加上保華本身已財政困難，擔心現時更加無法向分判商和工人發還拖欠的薪金。

他指，年關將近，不少材料商均會要求分判商「找數」，如分判商被拖糧，或無法按時繳付費用，產生「一層拖一層」的連鎖效應。周思傑建議，房協撤換總承建商後，可嘗試安排現有工人繼續留在工地開工，保障工人生計。

周思傑又指，在工程項目進行期間更換總承建商十分罕見。他表示，平時更換水喉、電器等分判商，已需用一個月檢查各項紀錄，擔心更換總承建商需用更多時間交接。

目前保華正在承建3個房協項目，包括粉嶺百和路混合房屋項目、洪水橋專用安置屋邨第2期及安達臣道資助出售項目「朗然」。

公屋聯會副主席、立法會議員梁文廣擔心，總承辦商交接需時，或進一步影響「朗然」揀樓日期。（資料圖片/馮子健攝）

梁文廣：撤換總承建商或致地盤工人失業 倡跨部門商討影響

公屋聯會副主席、立法會議員梁文廣擔心，總承辦商交接需時，或進一步影響「朗然」揀樓日期。他建議房協儘快公佈「朗然」現時施工進度，讓公眾「有個底先」。

他建議其他政府部門，尤其房委會，應檢視現時由保華承建的工程項目，判斷其有沒有能力如期完工。他指房委會的工程項目牽涉公營房屋建造，如延誤進度，將影響未來公屋供應，甚至房屋政策的執行。「例如規管簡樸房，都要確保公營房屋供應穩定同如期落成，先有所謂嘅『底氣』去執行。中間一甩咗、遲咗，就好影響政策執行。」

不過梁文廣指，撤換總承建商或導致有地盤工人失業，涉及勞工福利。他建議房屋局聯同發展局及勞福局展開跨部門會議，評估撤換保華對各方面的影響，再作決定。