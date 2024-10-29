有汗出無糧出｜港珠澳大橋智能停車場地盤　工人追保華$700萬款項

保華建業接連捲入欠薪風波。今日（29日）上午9時許，二判判頭和多名工人到香港國際機場港珠澳大橋香港口岸智能停車場地盤追薪，工人在地盤門口拉起一幅寫有「有汗出無糧出，還我血汗錢」的白布，亦有多名工人在貨車展示同類紙牌。二判判頭聲稱被大判「保華建業」拖欠約700萬元租機費及薪金。現場氣氛尚算平靜，機管局人員到場了解。



工人在地盤門口拉起寫有「有汗出無糧出，還我血汗錢」的白布。（工人提供圖片）

二判判頭梁先生指，2021年年底開始在上址地盤工作，將逾10部堆土機和剷車租予大判保華，並提供約10名機手；但保華今年3月付款後，最近7個月也沒有支付租機費及機手薪金。梁多番追討無果，本月7日再向機管局及保華索款，當時機管局指每月22日付款予保華，保華經理聲稱10月25日可以付款，但直至今日仍未收到任何款項。

梁先生續指，公司為保華約7個地盤提供工程車及機手，項目包括科大宿舍、港大蒲飛路校園工程、粉嶺百和路專用安置屋邨、安達臣道房協居屋、港珠澳大橋香港口岸智能停車場、南丫島港燈地盤和將軍澳昭信路地盤等，但均被保華拖欠租機費及薪金，總數逾千萬元。上周三（23日）他已到百和路地盤追薪，他指當時保華職員有到場，但至今仍未肯支付欠款。

工人在貨車展示寫有「有汗出無糧出」的紙牌。（工人提供圖片）