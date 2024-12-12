保華建業與房協達協議　安達臣道朗然等3個興建中項目換總承建商

承建多項工務及公營房屋工程的保華建業，接連捲入欠薪、拖欠工程費用等風波，而該公司早前承建三個房協項目。房協今日（12日）表示，已於今年11月底與保華達成協議，雙方同意就目前興建中的工程項目更換總承建商。



房協安達臣道項目「朗然」。（資料圖片／黃偉民攝）

保華建業集團總部今年5月仍如常運作。（資料圖片／梁祖兒攝)

保華多次傳出拖欠薪金、工程費用等消息

今年5月，保華建業旗下觀塘安達臣道發展區的安禧街房協資助出售項目「朗然」地盤，爆出分判商拖欠薪金事件。及後，保華多次傳出拖欠薪金、工程費用等，其名下的保華建築有限公司，更遭建材供應商入稟清盤。

涉「朗然」、粉嶺百和路及洪水橋第2期專用安置屋邨項目

現時三個由保華承建的房協項目，包括粉嶺百和路、洪水橋第2期專用安置屋邨及安達臣道「朗然」。房協表示，已於上月底與保華達成協議，雙方同意就目前興建中的工程項目更換總承建商。

房協又指，有關更換項目總承建商的合約及法規安排現正進行中，當有關安排完成後，保華會將餘下未完成的工程部份，盡快跟接手的承建商順利進行交接；委聘新承建商的相關工作亦正同步進行。

房協又指，有一直按工程合約和既定程序支付工程費用予保華。就早前有工地出現工人欠薪問題，已要求保華妥善處理。