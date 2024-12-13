廉署起訴3名三跑工頭　涉向七名木工索賄　勒索手段收受逾22萬元

廉署今（13日）落案起訴3名三跑(「三跑」項目)分判商時任「工頭」，他們涉嫌向7名木工索賄並以勒索手段收受共逾22萬元，被告已獲准保釋，於下周二（17日）在西九龍裁判法院答辯。



廉署今（13日）落案起訴3名三跑分判商時任「工頭」，涉向七名木工索賄，以勒索手段收受逾22 萬元。（資料圖片）

廉署表示，3名被告分別為56歲的何玉川、50歲的周貴輝，以及57歲的叶致富，他們均為德鑄工程有限公司時任木工「工頭」。署方分兩宗案件處理，3人被控以15項罪名，即11項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；以及4項勒索罪名，違反《盜竊罪條例》第23(1)條。

案發時，德鑄為「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行工程。3名被告當時任職「工頭」，在項目工地帶領並指派工作予木工。

在首宗案件，何玉川及周貴輝涉嫌於2020年9月至2022年1月期間，要求4名受其監督的木工，每個工作天向他們支付賄款100元至350元不等，並恫嚇他們若不服從就會被解僱。2人其後涉嫌從該4名工人接受賄款共逾20萬元。

在另一宗案件，叶致富涉嫌於2022年2月至6月期間向3名木工收取賄款逾20,000元及6條香煙，有關木工擔心失去工作機會，唯有不情願地答應支付賄款及提供香煙。

廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，如出現被索賄以換取聘用，工人應立即拒絕並向廉署舉報。