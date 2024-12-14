消防處推社區應急先鋒計劃　招募市民接受防火應急訓練

為提升大眾的消防安全意識和應急準備能力，消防處今日推出「消防處社區應急先鋒計劃」，招募市民接受防火、應急，以及施行心肺復甦法和使用自動心臟除顫器的訓練，裝備他們成為社區安全的守護者。



消防處處長楊恩健致辭時表示，消防處社區應急先鋒計劃可偉升市民的應急救援知識。(政府新聞處)

計劃的啓動禮於消防及救護學院舉行，並由消防處處長楊恩健、副處長（公眾安全及機構策略）陳慶勇，以及計劃下新任的十八區名譽會長會主席擔任主禮嘉賓。

楊恩健在致辭時表示，消防處早於1997年推出「消防安全大使計劃」。鑑於現今越來越多市民敢於在遇見緊急事故時出手救人，消防處因此制訂新計劃，並參考了內地及海外的成功經驗，務求全面提升市民的應急準備知識，並向他們灌輸對社區的責任感和奉獻精神。市民透過參與計劃的培訓和活動，了解防火和應急等範疇的知識，並裝備自己應對各種緊急情況。

受訓對象擴至6歲 可隨家長參與

楊恩健指出，社區安全是每位市民的共同責任，故特別加入親子計劃，將受訓對象的最低年齡由12歲擴展至6歲，並鼓勵家長攜同子女參與，從小培養小朋友的消防安全意識和應急能力，以及社會安全意識和責任感。

計劃現已正式接受報名申請，年滿12歲的香港市民均可參加，而6至11歲的小童可隨家長以親子會員身分參與。參加者完成網上學習和實習課程並通過評核，便可獲消防處委任為消防處社區應急先鋒。