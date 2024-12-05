消防處2025年月曆｜4消防及救護猛男「show肌」　展示力的表現

澳洲及台灣等地消防處，每年出版的月曆都會夾附「show肌」消防員相片，香港消防處也有跟隨世界潮流，展示消防人員力的表現。剛出爐的消防處2025年月曆去得更盡，四名消防員及救護員「猛男」上陣，展示健碩身型，手持不同救援工具，讓市民了解他們的工作。不過月曆實體版為非賣品，消防處消後將推出電子版供免費下載。



下載網址 （至12月5日尚未上載）

▼消防處月曆2025▼

消防處月曆2025年主題為「救災扶危 為民解困」，12個月份的月曆中，有七個的圖片主角為消防員或救護員，其中有三位消防及一位救護「猛男」大方脫去上衣，展示超Fit身型；另有一位調派及通訊課人員拿着對講機，展示與前線緊密合作表情；另有一位救護員為求助者打針。當中只有一位「 女主角」，抱着一隻大貓，料代表消防員的工作，救人也救其他生命。

另五個月份的圖片則展示消防及救護車輛，包括泵車、救護車、流動指揮車、快速截擊車及後備重型車。

▼消防處月曆2024▼